Na adventní trhy se rock nehodí, ukončili pořadatelé předčasně kapele koncert

Kapela Rozkrock hraje už tři desítky let a především v Českých Budějovicích a okolí je hodně populární. Také proto měli nejspíš pořadatelé Českobudějovického adventu zájem, aby byla součástí programu na náměstí Přemysla Otakara II. Hrát tam bude ve čtvrtek 21. prosince od 20 hodin. Fanoušci však název této skupiny na oficiálních plakátech nenajdou. Rozkrock totiž vystoupí pod jménem Pavel Přenosil & The Band.

Pořadatelé tvrdí, že určitě nic nechtěli zakazovat a na změně názvu se společně dohodli. Jenže z reakcí plyne, že nápad samotného Rozkrocku to nebyl. „Chtěli jsme si na této akci zahrát, a tak jsme na změnu přistoupili, ale my jsme s tím nepřišli,“ reagoval kytarista a zpěvák Petr Šťavíček. Proti vůli kapely to podle něj nebylo, ale samotné je taková věc překvapila.

Programový ředitel adventu na náměstí Roman Havel uvedl, že s názvem Rozkrock problém nemá, a kdyby hráli na náměstí Tři sestry, které mají ve znaku kosočtverec, tak to vadit nebude. Ke změně podle něj došlo proto, že kapela bude hrát trochu jinak – „učesaněji“. „V názvu kapely nebyl problém,“ uvedl.

I přesto se ale pro adventní vystoupení jmenuje jinak. Petr Šťavíček navíc uvedl, že se ve čtvrtek chystají hrát tak, jak jsou jejich fanoušci zvyklí. „Je to od osmi večer, tak to snad nebude žádný problém,“ dodal.

Narážel tím na ještě jednu událost z Českobudějovického adventu, a to sobotní koncert táborské kapely One Spirit. Ten totiž skončil předčasně. „Po páté písni jsme dostali informaci, že máme zahrát poslední skladbu a vyklidit pódium. Prý se to na tuto akci vůbec nehodíme,“ uvedla mimo jiné kapela ve vyjádření na svém facebookovém profilu.

Pořadatelé v tomto případě vysvětlují, že to bylo nedorozumění. „Chyba je na straně programového ředitele,“ připustila Lenka Střítecká ze společnosti art4promotion, která akci několik let pořádá. Podle ní hudba nekorespondovala s tím, že je sobotní adventní odpoledne, kdy je náměstí plné rodin s dětmi. Zvukař pak podle ní nedokázal snížit hlasitost natolik, aby koncert působil komorněji. Hudba měla být údajně příliš rocková.

One Spirit hrají klasický pop-rock a náměstí Přemysla Otakara II. vystoupili od 18 hodin. „Pořadatelé měli k dispozici ukázky naší tvorby dva měsíce dopředu, věděli, s čím přijedeme a jak se prezentujeme,“ zdůrazňují OneSpirit s tím, že každý si může o tomto rozhodnutí udělat obrázek sám. „My jsme udělali všechno, co jsme měli,“ dodávají s tím, že to považují za amatérismus a ránu hudbě samotné.