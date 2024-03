Prachatice budou bez hazardu. Zastupitelé schválili vyhlášku, která ho zakáže

Předchozí vyhláška z roku 2014 umožňovala provozování celé řady heren či kasin na několika místech v Prachaticích. V lednu navíc městský úřad obdržel žádost od podnikatele na otevření nového kasina na Malém náměstí. Žádost ale nesplňovala zákonné náležitosti a správní orgán ji nakonec zamítl. Radní se tak začali zabývat otázkou, zda nepřejít k úplnému potlačení hazardu.

„Současné vedení radnice se domnívá, že tento druh byznysu nepatří do historického města v Pošumaví. Stejně tak nepatří do města, které navštěvují v hojné míře žáci a studenti základních i středních škol či občané dojíždějící za úřady. Rada města tak na svém lednovém jednání pověřila tajemníka městského úřadu vypracováním návrhu obecně závazné vyhlášky na úplnou regulaci hazardu. Tu následně jednohlasně schválili zastupitelé,“ vzkázala za radnici Jana Hulešová.

„Jednoznačný postoj všech zastupitelů má za cíl zabránit do budoucna jakémukoli provozování hazardu ve městě a zachování veřejného pořádku,“ sdělil starosta Prachatic Jan Bauer, který novou vyhlášku inicioval.

Hráči rušili noční klid

Z výroční zprávy státních policistů i ze zkušeností místních strážníků totiž vyplynulo, že hazard v Prachaticích zároveň doprovázelo problematické chování hráčů. „Za uplynulé dva roky byli strážníci čtyřikrát na zákroku v herna baru Rytíře Štěstěny, z toho jednou byl nutný převoz na záchytku a jednou na ošetření do nemocnice. V minulých letech, kdy v této a přilehlé lokalitě bylo takových provozoven více, se zvýšil i počet výjezdů. Jednalo se o rušení nočního klidu nebo výtržnictví,“ uvedl ředitel městské policie Ivo Novotný.

Herna navíc stojí v bezprostřední blízkosti studentského internátu, což může podle vedení města negativně ovlivňovat život mládeže. „I stížností občanů ze Zvolenské ulice, sídliště Pod Hradbami a Malého náměstí bylo mnoho. Redukcí na jednu provozovnu se stav veřejného pořádku oproti minulým rokům značně zklidnil. V případě jeho zhoršení by bylo nutné navýšit hlídky městské policie v lokalitě, a tím by se omezila jejich přítomnost v ostatních částech města,“ přidal Novotný.

V Soběslavi herna zůstává

Vyhlášky omezující hazardní hry platí i v jiných jihočeských městech. Jsou to například České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec nebo Strakonice. Naopak proti vymýcení hazardu na svém území se v loňském prosinci vyjádřili zastupitelé Soběslavi na Táborsku. Také tam zbyla jediná herna, kterou už před více než deseti lety odsunuli z centra na periferii. Podnik generuje pro soběslavský rozpočet milionové příjmy.

„Je to státem povolená činnost a příjem z ní je podstatný, i když jsou to svým způsobem špinavé peníze. Jsem přesvědčený, že striktní zákazová vyhláška problém nevyřeší. Smysl bude mít, pokud to budeme rozumně regulovat, což se nyní děje,“ zaujal stanovisko například zastupitel a ředitel soběslavského gymnázia Petr Lintner (SNK – Nejsme stranou).

K tématu se na tehdejším zasedání vyjádřilo i několik obyvatel Soběslavi, kteří měli rozdílný pohled na věc. Hlasování o zákazu hazardu ve městě však dopadlo poměrně jednoznačně, když ho podpořilo pět zastupitelů, zatímco dvanáct zamítlo. Návrh tak nebyl přijat a jediná kamenná herna ve městě může i nadále fungovat bez dalších omezení.