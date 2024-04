MerkurXtip dává bonus 200 korun. Sázejte na své oblíbené sporty

Jak dopadne poslední kolo fotbalové ligy? Kdo vyhraje ve finále hokejové ligy a jak se bude dařit oblíbeným hráčům na nadcházejících světových tenisových turnajích? Vedle sledování sportovního zpravodajství vás do hry zanese i sázení na výsledky zápasů. Obsáhlá kurzová nabídka MerkurXtip nabízí širokou paletu sportů, na které si můžete vsadit.

Live sázky i netradiční sporty

Prim samozřejmě hrají fotbalové zápasy, u kterých můžete sázet i na střelce nebo na to, zda padne méně či více gólů nad stanovenou hranici. Vedle fotbalových zápasů nabízí MerkurXtip sázky na další oblíbené kolektivní sporty, jako jsou hokej, volejbal, basketbal, tenis – a chybět nemohou ani sázky na stále oblíbenější MMA.

Pro nové hráče Otevřít účet u MerkurXtip s bonusem 100 % zde

Specialitou jsou pak sázky na e-sporty či na speciální dlouhodobé příležitosti. Své oblíbené soutěže nebo konkrétní zápasy si můžete přidat do oblíbených, a vytvořit si tak vlastní nabídku na míru. K dispozici jsou rovněž stále populárnější live sázky, u kterých je možných nabídek mnohem víc než u klasických předzápasových. A abyste nestříleli od boku, nabízí MerkurXtip širokou paletu statistických a dalších dat, a to ke každému týmu nebo sportovci. To vše je snadno dostupné přímo z nabídky sázek.

Dvě stě korun za registraci a bonus až 10 tisíc za vklad

MerkurXtip nabízí všem novým hráčům bonus 200 korun za registraci. Ta probíhá podle platného legislativního rámce a bez ověření identity je platná 30 dnů. Identitu ověříte pohodlně přes bankovní identitu. Následně ověříte platební metodu, optimální je použití bankovní karty s 3D Secure. Samozřejmě nechybí ani povinné nastavení herních limitů.

MerkurXtip vedle registračního bonusu nabízí i bonus za vklad, a to až do výše 10 000 korun. Ten je nutné aktivovat ještě před prvním vkladem a odpovídá výši vkladu. Může to tak být 100 až 10 000 korun. Pro využití bonusu je nutné vsadit šestinásobek bonusové částky na JAKO tiketech s minimálně trojicí příležitostí.

Online kasino MerkurXtip

Vedle sázení můžete na MerkurXtip hrát i online kasino hry, online licenci firma vlastní od poloviny roku 2022. V nabídce je více než 200 her od renomovaných českých i zahraničních značek s poutavou grafikou a plynulým hraním: Amusnet Interactive, Apollo Games, Playson, Kajot Games, Synot Games, Gamomat, Oryx Gaming či E-gaming. Můžete se zúčastnit kasinových turnajů nebo hrát o zajímavé jackpoty. V případě kasina je vstupní bonus 200 free spinů. Každou hru si můžete vyzkoušet nanečisto v demo režimu, anebo hrát za reálné peníze.

Pro hráče je výhodou, že vše je v českém jazyce, web MerkurXtip kasina je navíc velmi přehledný. Uživatelé zde najdou oblíbené slotové hry s různými tématy a bonusovými prvky. Nechybí ani tematické sloty, kde se můžete ponořit do exotických končin nebo do světa víl, trpaslíků či černokněžníků.

Automaty nabízejí progresivní jackpoty, které mohou dosáhnout obrovských hodnot. Navíc nejde jen o náhodu, k úspěchu vede propracovaná hráčská strategie. Automaty mají vysokou návratnost a nabízejí i štědré bonusy.

Propracovaná uživatelská podpora

Online sázková kancelář a kasino MerkurXtip má velmi propracovanou uživatelskou podporu. Přímo z webu můžete komunikovat přes live chaty nebo je možné každý den od 8 do 22 hodin volat na telefonní linku. Informace pak můžete čerpat i na sociálních sítích, MerkurXtip je aktivní na Facebooku, Instagramu i YouTube.

Online sázková kancelář MerkurXtip je sice na českém trhu relativně krátce, ale už si vydobyla solidní pozici a mezi sázkaři je velmi oblíbená. Samotná značka Merkur navíc v Česku působí už od začátku devadesátých let s kamennými kasiny. Je součástí silné nadnárodní skupiny Gauselmann Gruppe.

Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!