Spisovatel Žák dostal cenu za knihu pro děti, kvůli covidu přišla poštou

„Vzhledem k tomu, že je to první cena, kterou jsem kdy dostal, je to potěšující, radostná věc,“ prohlásil 49letý spisovatel o ocenění, které má podobu skleněné knihy. Na jaře vyšel druhý díl, autor plánoval trilogii, při koronakrizi napsal dokonce i čtvrtý díl.

K prvnímu vznikla audiokniha. „Skvěle ji načetl herec Miroslav Táborský. Já jsem ji třeba pouštěl ve škole, děcka kreslila, poslouchala a ani nedutala. Normálně při hodině švitoří, a teď bylo úplné ticho, soustředily se na příběh. Když to skončilo, chtěly pokračování. Zmizení Edwina Lindy ale bavilo i dospělé čtenáře,“ popsal rodák z Prachatic, který pracuje jako učitel v místní základní umělecké škole.

„Je to stále moje hlavní živnost a neskutečně mě to naplňuje. Chodí tam totiž kreativní děti, které to baví, a to je něco jiného než učit na gymnáziu nebo jiné škole,“ vysvětlil Žák, který do dnešních dnů vystřídal spoustu různých povolání.

Při psaní příběhu o Edwinovi mu hodně pomohl režisér Dan Wlodarczyk, který přečetl všech sedm verzí. Kniha, jejíž hlavní hrdina dostal křestní jméno po jihočeském novináři, se odehrává na Šumavě. Chlapec chce s kamarády ochránit tajemství po otci: mapu Šumavy a záhadný zápisník. Další dějovou linií je fantasy sága o světě Trombů, kterou hrdinové knihy čtou.

Inspiraci pro poslední knihu čerpal i ve školním prostředí. Objevují se v ní motivy šikany. „Setkával jsem se s ní na škole poměrně často. Cítil jsem, že je třeba na takový problém upozornit, a to nejlépe knihou reflektující skutečné zkušenosti. Právě díky tomu jsem hned od začátku cítil, že to bude silný příběh,“ svěřil se.

Dokončil sbírku Kruh z tabáku

Výrazný vliv na Žákovu tvorbu má i spisovatel Jaroslav Foglar. „Kdybych nebyl jeho velkým čtenářem a obdivovatelem, možná by mě ani nenapadlo napsat dobrodružný příběh pro holky a kluky. Vyrostl jsem na mayovkách, foglarovkách,“ dodal.

Žák Foglara navštívil i v pražské Thomayerově nemocnici měsíc předtím, než spisovatel zemřel. „Byl to můj první mentor. Našel jsem i text, který jsem jako kluk jediný dopsal, byla to taková první verze Edwina, Zálesácké dobrodružství. To jsem psal ve dvanácti letech, Foglar to četl a povzbuzoval mě,“ vzpomínal Žák.

Teď píše pro Albatros příběh Jana Tleskače, navazuje tím na Foglarovu trilogii ze Stínadel. Zatím má připravených 100 stran. „Bude to napínavý příběh. Píšu to, co Foglar zamlčel. Sám měl rozepsaný Tleskačův příběh. Měl jsem možnost přečíst si jeho poznámky i jednu z kapitol, tu mi skautská nadace poskytla jako studijní materiál,“ prozradil Žák.

Spisovatel, který na sebe v minulosti upozornil mimo jiné i románem o převaděči Josefu Hasilovi, loni dokončil básnickou sbírku Kruh z tabáku. „Promítají se zde zkušenosti z šamanského obřadu, při kterém jsem byl v lese čtyři dny bez jídla a pití. Ještě uvidím, jestli vyjde v nakladatelství, nebo si ji vydám sám. Je to pro mě intimní záležitost,“ dodal Žák.