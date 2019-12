U Budějovic otevřou dalších deset kilometrů D3, stále chybí úsek u Tábora

Projíždějící motoristé v posledních týdnech dobře viděli, že práce na části Ševětín - Borek skutečně vrcholí.

Dálnice tak bude od 10. prosince hotová od Budějovic až do Mezna na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Stále chybí malá část u Tábora, kde trvá spor u Motocentra bratří Bratránkových.

U D3 se bude v blízké budoucnosti stavět ještě odpočívka poblíž Chotýčan. V trase komunikace teď zároveň vznikají i dva úseky kolem krajského města. Obchvat má být hotový v roce 2022.

Zatímco většina motoristů se na novou část D3 od Ševětína k Borku těší, někteří mají obavy, že se může zhoršit dopravní situace na staré trase mezi Borkem a Veselím nad Lužnicí. Důvodem je zavedení mýta a možnost, že se řidiči kamionů budou placenému úseku vyhýbat.

Starostka Ševětína Romana Hajská proto před několika dny upozornila, že se tamní radnice snaží vytlačit těžkou dopravu z městyse úplně. Ve spolupráci s okolními obcemi Vitínem a Chotýčany žádá Jihočeský kraj o zákaz průjezdu vozidel nad 12 tun.

„Máme obavy, že k nám začnou kamiony opět najíždět po zpoplatnění dálnice,“ potvrdila Hajská. V nadcházejících týdnech by mohlo být v této věci jasněji.

MF DNES mezitím vybrala deset rozestavěných míst, která navštívila, aby zjistila, jak postupují práce na D3 směrem dál na jih. Velký zásah je vidět mezi Vidovem a Roudným, ale i pod Hodějovicemi. Řidiči se také musí připravit na to, že s tím, jak roste stavba, budou přibývat některá dopravní omezení na silnicích.



Aktuálně se zdrží například při cestě ze Srubce do Mladého a již delší dobu je provoz omezen také za mostem v Roudném směrem na Vidov.

A do projektu zasahují i původně neočekávané záležitosti. „Musíme nechat rozšířit silnici z Roudného na Plav, která je na některých místech hodně úzká. Vozovka je tam teď z důvodu stavby obrovsky zatížená těžkou dopravou, což komplikuje běžný provoz. Českobudějovický odbor dopravy proto rozhodl o dočasném rozšíření. Chtěli bychom to tam mít hotové ještě do zimy, pokud to počasí dovolí,“ upozornila ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vladimíra Hrušková.

ŘSD coby investor obou úseků obchvatu jako jediné sdělilo informace, jak pro Jihočechy naprosto zásadní akce postupuje. MF DNES oslovila i čtyři hlavní stavební firmy, které D3 budují, ani jedna z nich na dotazy nereagovala.

Důvod nakonec vysvětlil Michal Talián, mluvčí Hochtief CZ, která je jedním z dodavatelů. „Veškerou komunikaci ke stavbě D3 si vyhradilo ŘSD pro sebe,“ upozornil.

Dobrou zprávou je, že se na všech deseti místech, která redakce vybrala a projela, pracuje. Ač to třeba nemusí na první pohled vypadat, tak už naplno roste také kilometrový tunel Pohůrka pod Srubcem.

Tunel Pohůrka už roste

Nebude totiž ražený, ale hloubený formou takzvané milánské metody. Tisíce tun zeminy už jsou vytěžené a boční strany budoucího tunelu stavaři zalili betonem, z kterého jsou vyvedené hadice. Ty mají za úkol odvádět vodu a celkově stabilizovat celou lokalitu, než bude možné v pracích dál pokročit.

„Také už jsou hotové veškeré demolice domů v blízkosti tunelu,“ doplnila Hrušková, která s kolegy na stavbu pravidelně vyjíždí na kontrolní dny.

Pokrok už je vidět také u Hodějovic, kde vyrostly mohutné betonové pilíře poblíž železnice a bude tam velká přeložka. Těch bude nutné udělat celkem 200. Dálnice povede také velmi blízko nad hodějovickým fotbalovým hřištěm.

„Pak je zde spousta složitých prací, které nejsou na první pohled vidět. Bude to třeba velmi náročná přeložka vodovodního potrubí o šířce jeden metr,“ zmínila ředitelka Hrušková. Dále uvedla, že se na mnoha místech nyní zpevňuje podloží, u Dubičného se připravuje stavba mostu a jinde do země zavádějí betonové piloty.

Návoz zeminy na začátku obchvatu v Úsilném a hrubá příprava stavby tam byla velmi důležitá. „Nákladní auta tudy totiž budou vozit materiál z lomu v Ševětíně,“ upozornila Hrušková.

Slovenská společnost Doprastav se pak podle jejích slov na úseku Hodějovice–Třebonín dobře vypořádala s odchodem italských kolegů Salini Impregilo. Ti stavbu opustili velmi brzy po letošním zahájení prací. Obě části obchvatu mají být v provozu v roce 2022.