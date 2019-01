Na Českobudějovicku začalo kvůli dálnici D3 bourání mostů u Ševětína

Bourání mostů potrvá do konce ledna, náklady jsou 2,1 milionu korun. V místě starých mostů vzniknou dva nové s dálničními parametry. Hotovo by mělo být letos 30. listopadu.

„Jelikož je provoz veden po levém jízdním pruhu dálnice, práce se dopravního režimu nijak nedotknou. Místo silnice I/3 bude v tomto úseku vybudován pravý jízdní pruh dálnice D3,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

První most se bude bourat do 10. ledna, druhý 11. až 30. ledna. Demoliční práce dělá firma Eurovia CS.

„Jedná se spíše o strojovou záležitost, u které bude asi desítka lidí. Oba mosty jsou nedaleko obytných oblastí, proto bychom chtěli požádat všechny místní, aby respektovali vyznačený pracovní prostor a nevstupovali do něj,“ uvedla mluvčí firmy Iveta Štočková.

Úsek Ševětín - Borek bude možná hotový dříve

Celý úsek D3 Ševětín - Borek o délce 10,5 kilometru by měl být hotový na jaře 2020.

„Práce ale aktuálně postupují takovou rychlostí, že je pravděpodobné, že ji řidičům předáme do předčasného užívání ještě do konce roku 2019,“ sdělil v prosinci mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stavba stojí 933 milionů bez daně.

ŘSD zprovoznilo právě v prosinci jeden směr úseku, dlouhý 7,7 kilometru, jezdí se na něm 80 kilometrů v hodině.

Zatím poslední celý jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019.

Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA a vykupuje pozemky. Na konci června 2018 zahájil stát proces EIA, tedy vyhodnocení dopadů na životní prostředí, u části D3 v úseku Třebonín - Kaplice-nádraží. Stavět by se mohla začít v letech 2020 až 2021.

Jihočeská část D3 by tak měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024. Ve stejném roce by se měla začít stavět dálnice ve středních Čechách směrem z Mezna k Praze, kde by se mělo budovat zhruba do roku 2032. To už jsou však vzhledem ke komplikacím provázejícím stavby silnic a dálnic jen odhady.