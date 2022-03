Zastupitelé Jistebnice stopli plány na modernizaci golfového areálu

„Znamená to, že pracujeme na územním plánu bez těchto pozemků. Máme potřebnější lokality, třeba pro rozvoj bydlení, a dokument potřebujeme. Připravujeme jeho veřejné projednávání, pak ho budou schvalovat zastupitelé,“ uvedl starosta Jistebnice Jiří Popelka.

Záměr rozšíření areálu v přírodním parku Jistebnická vrchovina vzbudil velké emoce. Společnost Golf Čertovo břemeno tam chtěla rozšířit už funkční hřiště o další prostory a stavby včetně hotelu se 70 lůžky.

Proti vystoupili obyvatelé i spolky, vznikla petice se 1 200 podpisy. Podepsaní žádali vyjmutí plochy 1,4 hektaru z územního plánu, protože další podobné stavby se podle nich do krajiny nehodí. Obávají se kácení stromů, zvýšení dopravy a ohrožení spodní vody.

„Jednání s lidmi se vyplatilo. Na naší straně je i většina zastupitelů,“ raduje se jeden z oponentů projektu, Luboš Fendrych.

Muž je zakladatel spolku Naplaveno, který se zabývá kulturním dědictvím venkova a ochranou krajiny a přírody. Ten pořádá i malá divadelní představení a chce vybudovat muzeum a dílny starých řemesel.

Jeho ideou je stavět na místní tradici, přestože na Jistebnickou vrchovinu dojíždějí turisté a návštěvníci také za sportem včetně golfu a lyžování. Hodně z nich je z Prahy.

Další spolek Pod Javorovou skálou jde ještě dál. Chce iniciovat vytvoření krajinné studie, jež podpoří strategii ochrany tradic a přírody. Dokument vypracovaný odborníky a podpořený městem bude podporovat jen měkkou turistiku a vyřadí z hojně navštěvované oblasti nevkusné stavby a tvrdý byznys.

„Je to boj s větrnými mlýny“

Zakladatelem společnosti Golf Čertovo břemeno je právník Jiří Němec, ve firmě působí také jeho vnuk. Tvrdí, že pro nový projekt udělali vše, aby ho vysvětlili veřejnosti. Chodili na zastupitelstva i veřejná projednávání, mluvili s obyvateli.

Připomínají, že vlastně zachránili skoro zapomenutou osadu. Do přípravy vložili nemalé prostředky, například si nechali udělat hydrologický průzkum.

V tomto stavu ale musí vzít na vědomí rozhodnutí zastupitelů.

„Chceme lokalitu zkvalitnit, vodu v krajině zadržet. Je to ale boj s větrnými mlýny. Na rozhodnutí doplatíme nejenom my, ale i další podnikatelé v okolí. Skoro mi to s nadsázkou připomíná poslední inkvizici před 266 lety, kdy tady odsoudili pasáka k trestu smrti za to, že očaroval dobytek. Jen zásahem Marie Terezie nepřišel o život,“ reagoval Němec.

Záměry společnosti se tak odsouvají do budoucnosti, o nových plánech budou dál jednat příští zastupitelé vybraní v podzimních komunálních volbách. Do té doby chtějí spolky a ochránci přírody pečovat o krajinu třeba sázením stromů a alejí nebo pořádat sešlosti pro milovníky starých řemesel.

Takové cíle má i místní spolek Pod Javorovou skálou, který proti rozšíření golfu vyvolal petici.

„Všichni nám zpočátku říkali, že nic nezmůžeme, ale opak je pravdou. Lidé nás tady podporují. Budeme záměr dál sledovat a bránit se proti němu v mezích zákona. Už jsme podali podněty k vyšetřování nepovoleného kácení stromů a revitalizace rybníka,“ uvedla předsedkyně tohoto spolku, utvořeného z místních obyvatel, Lucie Váchová.

Podle ní sice investoři s veřejností jednají, ale často mění projekty a některé důležité informace tají nebo zkreslují. Třeba tu o ohrožení povrchové i spodní vody, když počítají s mnoha hlubinnými vrty a krajina kolem trpí suchem.