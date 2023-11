Nové byty u chráněných rybníků. Za budějovickým sídlištěm Máj chtějí stavět

Nový projekt bytových domů by developer Jaroslav Třešňák rád prosadil jen o několik desítek metrů dál od Hokejového centra přes silnici spojující sídliště Máj a Vltava. Nové bydlení by tak vzniklo u Vávrovských rybníků. Ty jsou součástí přírodní rezervace Vrbenské rybníky, která spadá do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000.

V pondělí o tom debatovali českobudějovičtí zastupitelé. I přes nesouhlas části opozice nakonec schválili zahájení procesu změny územního plánu. Za současných podmínek by totiž výstavba nebyla možná.

„Tento bod nepodpoříme. Už tak je na území města málo zeleně a tady by ubyla další,“ uvedl opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

Na jeho slova reagoval radní města a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Také bych tam možná viděl něco jiného, ale je to soukromý pozemek. Investor měl projekt mnohem ambicióznější, ale už jsme se dohodli na úpravách,“ řekl.

Pokud se podle Kuby povede změnu územního plánu udělat, pomůže to získat plochu přímo u rybníků. Tam má Jihočeský kraj připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Jeho výsledkem mají být v roce 2027 upravené rybníky, nové tůně, mlatové cesty či pozorovatelny ptáků, kteří tam hnízdí a žijí.

„My zde naopak můžeme část krajiny proměnit a vylepšit. Navíc na to můžeme čerpat dotaci z programu Životní prostředí,“ zmínil hejtman. Na to navázal další opoziční zastupitel z ANO Tomáš Kubín s tím, že mu takový proces přijde jako handl.

Bývalý náměstek primátora a rovněž člen opozice Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) naopak celou věc podpořil.

„Začalo to v minulém volebním období, kdy jsem u toho byl. Toto území je dnes naprosto nevyužitelné. Měli bychom si uvědomit, že územní plán je starý dvacet let a život je dnes úplně jinde. Návrh podpořím, nemám z něj obavy,“ konstatoval.

Doplnil, že Jaroslav Třešňák už v minulosti některé projekty v Budějovicích stavěl (například Kaufland u Husovy třídy, pozn. red.) a vždy dodržel podmínky, na nichž se s ním zástupci radnice dohodli.

Ohledně lokality padl také dotaz na garáže, které jsou hned u silnice od Máje na Zavadilku. Těch se však záměr netýká, je tam příliš mnoho majitelů a s výkupy by to bylo hodně složité. Promění se tak plocha za nimi od silniční spojky sídlišť až po výměník na okraji Máje a Mladohaklovský rybník. Kromě bytů tam developer počítá i s prostory pro obchody a služby.

Při hlasování bylo nakonec pro zahájení procesu sedmadvacet zastupitelů, sedm proti a devět se zdrželo.

Další stavby na okraji Stromovky

A hned další bod jednání znamenal takřka totožnou debatu. Tentokrát se na město obrátili majitelé části plochy na okraji Stromovky poblíž skateparku. Také oni mají představu, že by se tam mohly stavět bytové domy. „Nebyly by velké. Vše by popsala územní studie,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

Proti byli i tentokrát například členové hnutí ANO. „Opět to nepodpořím. Ukrajujeme si jeden kus zeleně za druhým. Navíc tady mám obavy, že to může znamenat i další dopravní zatížení. Nepřijde mi to šťastné,“ sdělil Jan Michl.

Jeho kolega Viktor Lavička pak navázal, že se navíc dotčené odbory vyjadřovaly částečně k jiné změně, než se nakonec předkládá. Na to Bureš reagoval, že se materiálem budou pověřené odbory a například i metropolitní komise města dále zabývat. „Budeme řešit zastavitelnost, regulace, zelené střechy a další,“ ujistil.

Některým politikům chyběla například vizualizace záměru. K tomu Juraj Thoma uvedl, že to je logické. „Dokud nebude mít žadatel o změnu jistotu, že proces zahájíme, nemá ambici investovat. Tímto rozhodnutím tam ještě zástavbu neumožníme. Definitivní ortel můžeme udělat zhruba za rok a půl,“ dodal.

Bydlení kolem Stromovky je podle něj tím nejlukrativnějším ve městě. „Z jedné strany lesoparku se bydlí, tak to z té druhé nemusí být nic divného,“ dodal. I v tomto případě bylo nakonec pro zahájení procesu změny územního plánu sedmadvacet zastupitelů.