Dlouhé nájezdy a jen beton, zní kritika na podobu nové lávky přes nádraží

Obyvatelé kritizují třeba to, že bude mít nová lávka mnohem delší nájezdové rampy a bude hodně strohá. Také zmiňují, že je škoda, že se na projekt nevypsala architektonická soutěž, ze které mohla vzejít zajímavější podoba.

Zástupci města oponují, že se museli přizpůsobit miliardové stavbě podjezdu pod nádražím, s čímž vybudování nové lávky přímo souvisí. Jiné varianty by například znamenaly složitější technologické postupy, a tím delší vlakové výluky. Právě ty budou přitom i tak stát až několik stovek milionů korun a každé další prodloužení znamená velké prodražení.

„Rada vybírala z pěti variant. Tři byly na jižní straně, které však neumožňují vybudování stálých podpěr v kolejišti, instalace tělesa lávky by musela být najednou, a pokud vím, v České republice je taková speciální technika velmi obtížně dostupná. Navíc by došlo k rozšíření výluk a výraznému zvýšení nákladů. Proto se radní rozhodli pro variantu, která umožňuje vybudování dvou podpěr v kolejišti. To mimo jiné umožní postupné přisazování bloků, které tak může kopírovat plánované výluky v souvislosti s výstavbou tunelu,“ vysvětlil náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

Hrubý odhad nákladů na lávku je v nižších řádech stovek milionů korun. Zatím není přesný harmonogram, kdy vybraná firma rozebere starou a postaví novou. „Také proto zatím ani nemůžeme upřesnit, jak dlouho budou lidé bez této stavby,“ doplnil Bureš.

Obyvatelé Pětidomí, Suchého Vrbného či Pohůrky se však musí připravit, že budou jejich cesty do centra a zpět pravděpodobně dlouhé měsíce delší. Budou muset zamířit pod viadukt v Rudolfovské třídě, který je vzdálený přibližně 800 metrů. Na opačné straně lze železnici překonat u hřbitova v Mladém. Stavba podjezdu a s tím i lávky je naplánovaná mezi lety 2026 a 2031.

Nová stavba bude i celkově delší, protože překlene také koleje blíže k Mánesově ulici, pod kterými se nyní podchází. „Je to taková nuda a šeď, oproti tomu, co je tu nyní. Ale také se jeden čas spekulovalo, že se bude chodit podjezdem, to by byla teprve hrůza,“ konstatoval jeden z obyvatel Suchého Vrbného Martin Karvánek.