Budějovické nádraží je konečně jako nové, rekonstrukce trvala tři a půl roku

Nová střecha, fasáda, okna, rozvody. Zkrátka prakticky všechno bylo nutné na nádražní budově vyměnit. Když práce v červnu roku 2020 začaly, nikdo netušil, že se nakonec protáhnou o více než rok oproti původnímu plánu. Stav objektu sloužícího od roku 1908 byl totiž ještě horší, než se zdálo. Proto se také práce prodražily o desítky milionů korun.

Nyní už ale vše září novotou. Využití opravené budovy bude multifunkční, přibyly prostory pro cestující, obchody a služby. Nechybí ani nové kanceláře. V centrální části budovy je nyní výtah, který spojí podchod s 1. nástupištěm, další výtahy vznikly v severní i jižní věži. Budova dostala nový orientační a informační systém.

„Nádražní budova je pro svou architektonickou a památkovou hodnotu zapsaná na seznamu nemovitých kulturních památek. Stavbaři jí vrátili podobu, jakou měla v době uvedení do provozu. Veškeré následné zásahy byly odstraněné,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Bude tam několik obchodů, prodejna s tiskem a občerstvením už nějaký čas funguje v příjezdové hale, následovat má bistro řetězec, pekařství či království chlebíčků, kavárna s posezením a pizzou.

Nový vstup je z boku

Součástí rekonstrukce byla také stavba pasáže propojující severní věž s hlavní odbavovací halou, tedy pomyslné spojení s Lannovou třídou, hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem Českých Budějovic. Řešení interiérů navrhli architekti z českobudějovického ateliéru A 8000. Práce prováděly firmy Metrostav, Edikt, Avers.

Stavaři museli například vyměnit velkou část stropů, které byly ve špatném stavu. Jižní část byla také zasažená při bombardování na konci druhé světové války a následné opravy nebyly příliš kvalitní.

„Když jsme odkryli původní konstrukce, zjistili jsme, že jsou některé části objektu v mnohem horším stavu, než byl předpoklad. Museli jsme například zbourat celý severní přístavek a změnit způsob odizolování objektu. Také jsme měli potíže se spodní vodou. To vše znamenalo komplikace, zdržení a rovněž zdražení,“ vysvětlil před časem Dalibor Návara, který stavbu dozoruje.

Co se bude dít dál? Podchod a parkoviště

Díky tomu, že je velká proměna výpravní budovy u konce, mohou začít další úpravy v okolí. V první řadě by mělo vedení města rozhodnout o osudu podchodu mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Nejpravděpodobnější variantou stále zůstává jeho zasypání, byť to část obyvatel kritizuje s tím, že by mohl po nutných opravách dál sloužit jako v minulosti.

„Zatím jsme o tom ještě definitivně nerozhodli, ale budu radě předkládat, že bychom ho zakonzervovali,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS). Pokud vedení radnice návrh přijme, dostane se nejdříve na odstranění samotných přístřešků, a tím zvětšení chodníků před nádražím i naproti přes silnici.

Co se týká nádraží a jeho okolí, tak se na budějovické radnici zabývají ještě dalšími změnami. Na silnici v Nádražní ulici by mohl vzniknout od pošty další jízdní pruh. Tím pádem by měli řidiči dva pruhy pro odbočení pod viadukt, nebo dva pro jízdu rovně dál po Nádražní. Záleželo by na výpočtech dopravních expertů, co je výhodnější, a dalších úpravách v křižovatce. Nicméně by to zmenšilo pravidelné kolony v těchto místech, která jsou dopravně přetížená.

„O tom ale musíme jednat se Správou železnic (SŽ) v souvislosti s vypořádáním majetku,“ zdůraznil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS). Pro pruh navíc totiž město potřebuje část pozemků SŽ.

Parkovací dům pro 400 aut

A ani pro SŽ není investice do nádraží tou poslední, kterou má v místě naplánovanou. Dlouhodobě připravuje podchod pod nádražím, který by začínal právě v blízkosti bývalé pošty a vyústil by na začátku Suchého Vrbného u Dobrovodské ulice.

A právě v této lokalitě má vyrůst také parkovací dům. Ten má sloužit v takzvaném režimu P+R, tedy jako záchytný. „Měl by kapacitu zhruba 400 aut a počítáme také s místem pro jízdní kola,“ upřesnil mluvčí SŽ Jan Nevola. Práce by na něm mohly začít v roce 2027.

Obě akce jsou závislé na tom, zda bude mít správa dostatek peněz. Nicméně na vybudování podchodu bude určitě tlačit Jihočeský kraj. Ten chce v roce 2026 začít se stavbou tunelu pro auta pod nedalekým nákladovým nádražím.

„Je nutné, aby SŽ ve stejnou dobu udělala podchod. Tím by náklady na výluky vlaků, které budou přes miliardu, byly pro obě stavby jen jednou,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba (ODS). Pokud bude vše postupovat podle předpokladů, SŽ letos vypíše soutěž na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního i stavebního povolení.