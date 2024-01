Kácení na březích Mlýnské stoky místní vítají, stromy byly nebezpečné

Měly to být udržované javory s menší korunou. Jenže od pravidelných úprav a řezů se už před mnoha lety upustilo. Až do neděle tak musí řidiči i chodci počítat s tím, že bude Vrchlického nábřeží v centru Budějovic uzavřené.

Povodí Vltavy se pustilo do větší údržby stromů kolem Mlýnské stoky. To také znamená, že některé stromy nad stáními pro auta musejí kvůli svému špatnému stavu k zemi. Jiné čeká prořezávání. Ulicí se tak od Mánesovy až k ulici U Tří lvů rozléhá zvuk motorových pil a těžké techniky. Časem by měla pokácené stromy nahradit nová zeleň.

„Obnova zeleně u Mlýnské stoky je rozdělená do dvou etap a potrvá až do 14. ledna. V první etapě povodí pokácí a prořeže stromy mezi ulicemi U Tří lvů a Alešova. V druhé etapě se zaměří na lokalitu mezi ulicemi Alešova a Mánesova,“ upřesnila mluvčí českobudějovické radnice Jitka Brůha Welzlová.

Vadilo kácení v parku Dukelská

Jakmile se v krajském městě někde kácí, pravidelně to provází i kritika s tím, že opět ubude stromů, které ochlazují město. Tento případ je trochu výjimkou. Zazněly spíše pozitivní ohlasy s tím, že některé dřeviny už byly nebezpečné.

Proti kácení stromů budějovičtí naposledy protestovali při nedávné rekonstrukci parku Dukelská. Na konci loňského ledna proto vznikla i petice za zachování tamní zeleně. Do zahájení prací přitom zbýval už jen necelý měsíc.

„Celkem mají porazit 35 dřevin, 18 stromů a 17 keřů. Bude to v celé délce nábřeží Malše, ale zmizet má i jeden z nejstarších stromů, který pamatuje samotné založení parku,“ upozornila tehdy autorka petice Lucie Korytářová (Piráti).

V roce 2021 budějovické občany pobouřilo také kácení stromů u místní čtvrti Zavadilka. Společnost Lesy a rybníky města České Budějovice tam tehdy vykácela téměř celé stromořadí.

„S tímhle prostě nesouhlasím. Proč to dělají?“ ptala se místní obyvatelka Iva Zabilková. „Když tu káceli smrk proti kůrovci, to jsem pochopila. Ale proč shazují krásné duby kolem cestičky, které tu stíní, tomu vážně nerozumím,“ dodala.