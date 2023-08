Firma rozšíří u Lipna těžbu kamene a plánuje otevřít geopark pro turisty

„Máme zjištěné na jiných lokalitách, že o takové ukázky je velký zájem. Podobné geoparky nebo geologické expozice fungují třeba na Křivoklátě nebo u Rabí na Šumavě. U Bližné jde zatím o vizi, do konce těžby je ještě daleko,“ uvedl jednatel společnosti Jindřich Matějček.

Obnova lomů většinou představuje vytvoření rekreačního jezera. V případě Vápenného vrchu je pravděpodobné, že v něm bude ještě kvalitnější voda než na nedaleké pláži u Lipenské vodní nádrže.

Kámen se těží u Bližné už 60 let. V lomu se štěpí skála pomocí odstřelů, které občas zaznamenají i rekreanti u Lipna. Podle plánu práce jsou a budou detonace jen občasné, ročně jich je zhruba deset. V Bližné se pracuje na rozšíření stávajícího lomu o třetinu s výhledem dobývání na dalších až 35 let.

Současných deset hektarů těžební plochy se rozroste o tři hektary východním směrem. Kvůli tomu půjde k zemi hlavně les částečně poničený kůrovcem. Při těžbě až čtvrt milionu tun kameniva ročně to znamená odvoz 40 nákladními auty denně směrem na Horní Planou a Český Krumlov.

Hrubý kámen provozovna drtí a třídí. Odhad zásob stavebního kamene je 6,8 milionu tun. Záměr rozšíření lomu podléhá takzvanému zjišťovacímu řízení. Souhlas k němu už dala obec Černá v Pošumaví a odbor životního prostředí jihočeského krajského úřadu. Pro těžební společnost představuje řízení ještě hodně zařizování.

„Těžba nám nevadí a záměr obnovy s expozicí hornin jedině vítáme, i když do ní zbývá ještě dlouhá doba,“ poznamenala starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková.

Podle průzkumu geologa Karla Breitera z Masarykovy univerzity v Brně je podzemí u Lipna tvořené takzvaným moldanubikem táhnoucím se od Bavorska přes Šumavu na Vysočinu, a to do hloubky až 15 kilometrů. Spodní horniny pamatují i dvě miliardy let. Lipensko je známé hlavně ložisky grafitu a vápence.