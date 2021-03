Teď je všechno zrychlené, říká sestra z ARO, kde leží pacienti s covidem

Na ARO oddělení jindřichohradecké nemocnice se s kolegyněmi a kolegy stará o pacienty, kteří prožívají to nejhorší po nákaze koronavirem.

„Ještě není konec. Sice věřím, že někde to světlo na konci tunelu je, ale teď ho nevidím,“ krčí rameny Tůmová, která zdravotní sestru dělá od osmnácti let. A zase si myje gumové rukavice dezinfekčním gelem po jednom z mnoha úkonů.

V menších pokojících za skleněnými dveřmi leží pacienti. Spí. Jsou napojení na přístroje, které jim pomáhají dýchat. Renata Tůmová se nyní o ně stará sama. Na oddělení, kterému šéfuje primář Vít Lorenc, je zdánlivě klid.

Je dvanáct hodin. Ranní vizity mají lékaři i sestry za sebou. „V těchto chvílích jsme tu sami, kontrolujeme pacienty a připravujeme si další věci. Kolegyně jsou vedle,“ ukazuje Tůmová na část chodby, kterou od lůžkové části odděluje igelit. Za ní další sestry z oddělení odpočívají, chystají léky nebo vyplňují dokumenty.

Jednou za čas je potřeba pacienty na posteli otočit. Řadě z nich pomáhá, když je sestřičky položí na břicho. To se pak covidovým pacientům lépe dýchá.

„Ještě mohu tady paní odsát, aby měla v plicích čisto,“ říká sestra a hned si připravuje stolek, na kterém má všechno, co k úkonu potřebuje. Jde to rychle, Renata Tůmová má velkou praxi. Za pár minut zavře skleněné dveře a nechá pacientku dál odpočívat.

Jedno lůžko na ARO oddělení je volné, to pro další případy. Tůmová má chvíli volno, tak alespoň omývá dezinfekcí ochranné štíty, brýle či bílé gumovky pro další sestry.

„Že bych ze zdravotnictví potom, až to všechno skončí, odešla? To asi ne, tu práci mám ráda. Už to není takové, že si pacienta můžeme pečlivě a v klidu připravovat a léčit ho, teď je všechno hrozně zrychlené,“ přemýšlí Tůmová.

Po dvanácti hodinách na nohou na ni doma čeká muž a tři děti. „A tam začne zase další práce,“ usměje se zdravotnice, která si od toho všeho nejlépe odpočine právě s dětmi či na procházce.

„Je dobře, že takové články a fotky vycházejí. Lidé alespoň vidí, co tu máme za práci a jak je důležitá,“ říká jedna z kolegyň Tůmové, když pečlivě likviduje použité ochranné oblečení či několikrát umyté gumové rukavice.

Pacientů v nemocnicích přibývá

V jindřichohradecké nemocnici leží podle čtvrtečních čísel 107 pacientů s koronavirem, na plicní ventilaci bylo napojených 11 lidí, na kyslíku dalších 43. Hradecká nemocnice tak v současné době ventiluje nejvíc pacientů v kraji.

Nejvyšší celkový počet covidových pacientů momentálně leží v táborské nemocnici, kde se aktuálně starají celkově o 115 pacientů. Na umělé plicní ventilaci je tu devět pacientů, na kyslíku 77.

Celkově je aktuálně v kraji hospitalizovaných 541 lidí s covidem-19, to je o šestnáct víc než ve středu.