Kluziště kolem kašny v Budějovicích možná otevřou, stejně jako kolo

Jestli se centrum města alespoň částečně oživí v předvánočním čase, to bude záležet na středečním dopoledním rozhodnutí radních města. Pokud se pořadatelům trhů, společnosti Art4promotion, podaří zapracovat jejich připomínky a následně vše schválí, bruslaři mohou vyrazit na led.

„Když vše klapne, a děláme pro to maximum, myslím, že ještě ve středu by se skutečně mohlo začít bruslit,“ uvedla Lenka Střítecká z Art4promotion.

Kluziště je součástí adventních trhů v centru Českých Budějovic, které jsou stejně jako v dalších městech zrušené v souvislosti s vládními proticovidovými nařízeními.

Město na akci přispělo pořadatelům dvěma miliony korun. Kdyby se měla ledová plocha znovu otevřít a fungovat do původně zamýšleného 6. ledna, další náklady na provoz by byly možná až 2,5 milionu. A právě vysoké náklady na provoz jsou jednou z překážek.

Rozhodující proto bude cenová nabídka od organizátorů, jak uvedl primátor Jiří Svoboda (ANO), který ale s otevřením nesouhlasil.

Rudolf Střítecký z Art4promotion řekl, že se bude snažit nabídnout cenu nižší než dva miliony. S radnicí se zatím domluvil, že by kluziště kolem kašny mohlo fungovat do 24. prosince. Ledu si tam návštěvníci užili trochu jen v pátek 26. listopadu, než trhy skončily.

„Vůbec se nedá mluvit o tom, že by jakákoli atrakce pokračovala. Pokud se dohodneme, byla by to zcela nová objednávka na službu venkovního sportoviště. Ale k tomu, abychom tak mohli učinit, potřebujeme přesnou kalkulaci,“ vysvětlil další postup primátor.

Město však podle nej není v situaci, kdy si může za 2,5 milionu korun takovou službu objednat. Když se radní na dalším provozu přece jen dohodnou, bude muset podle Svobody firma kontrolovat očkování, prodělaný covid i maximální počty lidí.

Ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová nicméně před víkendem uvedla, že kluziště by dál fungovat mohlo. A myslí si to i náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

„Je zvláštní, že do divadla, na sport může až tisíc lidí do hlediště, můžete pořádat oslavu, kam může přijít sto lidí, kteří jsou očkovaní, ale nemohlo by sto očkovaných lidí na náměstí bruslit,“ konstatoval Thoma.

Podle Stříteckých by se mohlo zachovat i vyhlídkové kolo. To se po spuštění stalo hitem a téměř po celý týden provozu u něj lidé stáli ve frontě. Trhy s 90 stánky začaly na náměstí 19. listopadu. V plánu bylo 70 uměleckých vystoupení, neuskutečnila se žádná. Loni trhy kvůli covidu nebyly vůbec.