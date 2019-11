V Budějovicích rozsvítili vánoční strom. Trhové stánky otevírají

Vánoční žárovky na 11 metrů vysoké jedli kavkazské se rozsvítily v půl páté.

Tradiční akce zahajuje adventní trhy na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II., přestože stánky otevřely již v pátek. Slavnosti přihlížely tisíce lidí.

Uličky mezi dřevěnými budkami tak už provoněl punč, lidé si kupují svařáky, bramboráky, pečené kaštany, medové mandle a další trhové pamlsky. Střídat se mohou i na věžičce nad jedním ze stánků, ze které je výhled na vánoční náměstí. Nechybí ani oblíbená zvonička.

Adventní program s prodejem bude v centru Budějovic pokračovat až do 6. ledna. Každý den stánkaři otevřou mezi 10. a 22. hodinou.

„Stejně jako vloni funguje přibližně stovka stánků s občerstvením, ozdobami, řemeslnými výrobky a řadou dalšího zboží,“ zve Lenka Střítecká, jednatelka společnosti Art4promotion, která má adventní trhy organizuje.

Pozměněná je podoba stánků po obvodu náměstí. „Vylepšili jsme jejich vzhled perníkovými motivy. A díky tomu, že ve vybraných dnech nebudou kolem parkovat auta, tak by mělo mít vše ještě krásnější atmosféru,“ vysvětluje dále Střítecká. Bez aut bude náměstí při adventních nedělích a na Štědrý den.

K začátku adventu se nepodařilo zprovoznit každoroční kluziště u kašny. Jeho příprava se zpozdila kvůli zdejším oslavám svátečního 17. listopadu. V příštích dnech už však budou moci zájemci nazout brusle.

Vystoupí Jiří Schmitzer i Ivan Hlas

Budějovičtí se během adventu mohou těšit na řadu akcí v centru města. Nejblíže je tradiční přílet anděla 5. prosince, kdy se boží posel spustí z Černé věže, následovat bude pochod třináctimetrové andělské loutky.



Českobudějovický advent 29. 11. – 6. 1. Adventní trhy 30. 11. Rozsvícení vánočního stromku 5. 12. Přílet anděla, Andělská obchůzka náměstí 6. 12. Zvonkový průvod, Vránkovy koledy 9.–14. 12. Tvůrčí dílny, Radniční vánoční trhy 11. 12. Rozdávání punče radními na náměstí Přemysla Otakara II. 15. 12. Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské 17. 12. Gospelové Vánoce v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí 22. 12. Živý betlém na Piaristickém náměstí

Návštěvníci se mohou těšit na koncerty. Nebudou to jen koledy, ale třeba Queen revival, The Greens, Never been 2 Jamaica, Nezmaři, Jiří Schmitzer nebo Ivan Hlas. Doplní je například loutková divadla.

Začátky hudebních či divadelních vystoupení jsou na hlavní scéně na náměstí Přemysla Otakara II. naplánované vždy od úterý do soboty v 15, 16.30, 18 a 20 hodin. V neděli je to stejné, kromě vystoupení v osm večer.



Na vše budě zhlížet právě dnes rozsvícená, ozdobená jedle. „Je to pěkně rostlá jedle, jedenáct metrů vysoká a město ji dostalo darem od rodiny z Mladého,“ podotýká budějovický primátor Jiří Svoboda.

Loni i předloni měli v krajském městě nejkrásnější strom v Česku. Rozhodli o tom čtenáři iDNES.cz v anketě. Svoboda si přeje, aby město titul získalo i potřetí.

„Obhajoba je vždy těžká. Poprvé to může být opravdu jen náhoda, podruhé už to něco znamená, a co teprve potřetí? To se ale musíme nechat překvapit,“ uzavírá primátor.