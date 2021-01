Prší nám ze stropu. Jak souseda donutit, aby se to už neopakovalo?

Soused z horního bytu nám několikrát promáčel strop v koupelně. Když jsme tam zvonili, vždy vyšli nějací cizinci, pokaždé jiní. Asi jde o krátkodobý pronájem. Nemáme na souseda žádné spojení. Myslím, že by nám měl zaplatit vymalování koupelny a zajistit, aby se to neopakovalo. Máme na něco nárok? A jak ho donutit, aby se to už nestalo? ptá se čtenářka Zuzana.