Vytopil sousedovi předsíň, pojišťovna chtěla 32 tisíc. Bránil se a uspěl

Stalo se to loni v červnu. Pan Eda (redakce zná totožnost čtenáře, ale nepřál si být v článku jmenován) trávil léto na chalupě, když ho jednoho dne probudil docela naštvaný telefon od souseda, který bydlí pod ním: „Kape mi ze stropu voda, okamžitě přijeďte!“ Pan Eda neváhal, sedl do auta a za hodinu byl na místě. Docela se bál, co najde ve svém bytě. A co se stalo? Zdánlivá prkotina, praskla přívodní hadička od WC. Naštěstí mezitím domovníka napadlo vypnout hlavní uzávěr vody.

Pan Eda zavolal instalatéra, šel se sousedovi omluvit a podívat se, co mu způsobil. „V jeho předsíni byl mokrý strop a stěny, na stropě bylo vymontované bodové světlo a na podlaze shrnuté prastaré lino, o jiných škodách nemluvil,“ vzpomíná pan Eda. Nabídl, že škody odstraní na vlastní náklady, to ale soused odmítl, prý má firmu, která levně vymaluje a to bude stačit a navíc je pojištěný. Později jej informoval, že likvidátor pojišťovny uznal vysušení a vymalování stěn a stropu předsíně.

O pár měsíců později přišla panu Edovi výzva od pojišťovny, za způsobenou škodu měl zaplatit téměř 32 tisíc korun. Sdělil pojišťovně, že částka za vymalování předsíně mu připadá neúměrně vysoká a vyžádal si detailnější dokumentaci. Pojišťovna zaslala zápis o prohlídce i výpočet škody. Podle rozpočtu nákladů na opravu se v bytě nejen malovalo, předtím se také zdi škrábaly a tmelily, měnily sádrokartony a pokládala nová podlaha. Jedním z důvodů bylo i to, že manželka pojištěného je astmatička a co kdyby se časem třeba náhodou objevila plíseň?

S výpočtem náhrady škody nesouhlasil

„Spíše jsem z toho měl poct, že využili situace a v podstatě si nechali opravit a vyměnit některé staré věci na úkor pojišťovny, jenže tím pádem i na úkor můj,“ rozhořčuje se pan Eda. Požádal pojišťovnu o prošetření případu, přepočítání nároku a vyčíslení prokazatelné škody.

Když jeho žádost zůstala bez odpovědi, obrátil se na naši redakci, abychom mu poradili, jak se bránit. Hned druhý den mu ale pojišťovna napsala, že sice na oprávněnosti nároku trvá, nabízí ale vstřícné řešení – pokud uhradí jednorázově 25 000 Kč, zbytek regresního nároku nebude požadovat. Dokonce prodloužila i termín splatnosti.

„Začínám si tak trochu připadat jako na perském trhu, i tak se mi částka zdá vysoká, ale asi mi nezbývá, než zaplatit?“ ptal se čtenář.

Jak nám vysvětlil oslovený advokát, to není perský trh, to je prostě běžné mimosoudní vyjednávání.

Ale začněme od začátku. I v případě, kdy praskne hadička u WC a vytopíte byt pod vámi, odpovídáte za škodu a jste povinni ji nahradit. Podle § 2951 občanského zákoníku platí, že škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, pokud to však není možné nebo o to poškozený požádá, hradí se škoda v penězích. „Z tohoto pravidla tedy zcela jasně vyplývá, že poškozený soused nebyl povinen přijmout nabídku pana Edy a mohl si nechat opravit škodu u kohokoli jiného a po panu Edovi může požadovat náhradu škody v penězích,“ upřesňuje advokát Pavel Nastis.

Obrana je možná, má ale svá rizika

Pokud poškozený žádá částku, se kterou nesouhlasíte, můžete se bránit jedině tak, že se jej pokusíte přesvědčit o tom, že jeho požadavek není důvodný a zaplatíte takovou sumu, o které jste přesvědčení, že dlužíte. V tomto konkrétním případě škodu proplatila pojišťovna a ta teď náhradu vymáhá.

„Panu Edovi bych doporučil, aby zaplatil částku, o které se domnívá, že je povinen zaplatit, a zároveň prokazatelně (např. dopisem) pojišťovně sdělil, proč hradí jenom tuto částku a proč zbytek požadovaného dluhu zaplatit nehodlá,“ radí Nastis. Informace pojišťovně je zásadní i proto, aby částečná platba nemohla být chápána jako uznání zbylé části dluhu.

I tento postup ale má svá rizika. Je totiž jen na pojišťovně, zda bude nezaplacený rozdíl soudně vymáhat či nikoli. „Podá-li pojišťovna k soudu žalobu, je možné, že v rámci soudního řízení nechá třeba soud zpracovat znalecký posudek, budou probíhat výslechy svědků (poškozený soused, pracovník pojišťovny) apod., což vše samozřejmě pouze zvyšuje náklady soudního řízení,“ upozorňuje advokát. „To by si měli všichni aktéři uvědomit a pokusit se najít kompromisní mimosoudní řešení. Ostatně k tomu již nabídka pojišťovny směřuje,“ dodává advokát Nastis.

A nakonec ke smíru opravdu došlo. „Dlouho jsme o tom přemýšleli, já se bál, že pokud nepřijmeme onu ‚vstřícnou‘ nabídku pojišťovny a nezaplatíme 25 tisíc, skončí to u soudu a my budeme ve výsledku platit daleko více,“ říká pan Eda. Po poradě s manželkou napsal pojišťovně, že uhradí 21 tisíc. A pojišťovna s tím souhlasila. „Děkuji redakci iDNES.cz za právní rady, jsem rád, že vše dobře dopadlo a prosím, zveřejněte můj případ, možná bude inspirací pro lidi v podobné situaci,“ uzavírá svou zkušenost pan Eda.

A pokud čekáte radu na závěr, je vlastně velmi jednoduchá: Než opustíte svůj byt na delší dobu, zavřete přívod vody. A pouvažujete nad pojištěním odpovědnosti za škody.