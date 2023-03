Unikátní premiéra: most při rekonstrukci obraceli jako rybu na rožni

Všechno je jednou poprvé. To platí i o unikátní rekonstrukci železničního mostu přes přehradu Hracholusky z Pňovan do Bezdružic. Ovšem spojit starou a novou konstrukci tří příhradových polí a postupně je otočit o 180°, jako když obrátíte rybu na rožni břichem vzhůru, to už je pořádná technická frajeřina.