Moderní elektrárna Ledvice funguje i jako nejvyšší rozhledna u nás

Věže o půdorysu 13×13 m každý den vyrostly průměrně o neuvěřitelných dva a půl metru. Stavba tak trvala necelé dva měsíce.

Kromě energetického přínosu představuje elektrárna Ledvice i nejvyšší budovu a rozhlednu v republice (145 m) a zároveň nejvyšší železobetonovou stavbu ve střední Evropě.

Hnědouhelná elektrárna Ledvice má spoustu NEJ. Se svými dvěma bloky a s celkovým výkonem 770 MW využívá nejlepší dostupné technologie, v Evropě patří k nejmodernějším energetickým zařízením svého druhu. Spotřeba uhlí i emise CO 2 na jednu kilowatthodinu se snížily oproti původním blokům o 26 procent, objem emisí SO 2 a NO x poklesl více než o polovinu.

Vedle výkonu a energetického přínosu (ten představuje 5 procent celkové energie v ČR a 12 procent energie z uhelných elektráren) vás tato stavba udiví i rychlostí, s níž byla postavena. Štve vás třeba řadu roků trvající oprava dálnice D1? Tak to v Ledvicích k něčemu takovému nedošlo ani náznakem.

Mimořádně náročné stavební práce byly dokončené za rok, probíhaly sedm dní v týdnu po 24 hodin denně, pracovalo zde dva tisíce lidí. Nový zdroj, jak se novému bloku č. 6 říká, byl postavený na místě bývalé administrativní budovy. Jde o první nadkritický (teplota páry přes 600 °C) a vysoce účinný blok v ČR, tak také ve střední Evropě.