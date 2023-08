Vnitřní klima domů ovlivní i tvar střechy nebo umístění oken

Hlavní město Dánska desítky let inspiruje ta ostatní svým inovativním přístupem k architektuře a k městskému plánování. Letos bylo právem vyhlášené také světovým UNESCO hlavním městem architektury.

Doma trávíme 90 procent času, proto je tak důležité vnitřní klima domů.

Titul si Kodaň, která k této události přichystala přibližně 300 akcí, může ponechat minimálně tři roky. Kromě kultovních architektonických děl tu lze navštívit i unikátní projekt, který ukazuje moderní bydlení, nabízí jeho smysluplné varianty a řešení.

Stavebnictví totiž v současné době zabírá 34 procent celosvětové spotřeby energie, při procesu vzniká 37 procent celosvětových emisí CO 2 . Cílem je budoucnost „beze stopy“!

Do čela konceptu se postavila (mimo dalších aktérů) dánská společnost specializující se na výrobu střešních oken, světlíků, světlovodů a dalších příslušenství.

Living Places Copenhagen neboli prototyp udržitelného konceptu pěti otevřených pavilonů a dvou vybavených rodinných domů byl představený na Den Země 22. dubna.

Historie značky Velux začala v roce 1941. O rok později vnesla do stavebnictví, ale především do domovů nové „světlo“, když si její zakladatelé nechali patentovat střešní okno navržené tak, aby využívalo přirozené světlo a provětrávalo do té doby pouze tmavé půdní prostory. Nepřekvapí proto, že název je odvozený od latinských slov ventus (vítr) a lux (světlo).

Dřevostavby postavené v rámci v dubnu představeného konceptu Living Places se mohou pochlubit nízkou CO 2 stopou (3,8 kg CO 2 /m2/rok), což je mimochodem třikrát méně než množství, které požaduje současný dánský zákon (12 kg CO 2 /m2/rok). Kromě toho lze tyto domy postavit za běžnou tržní a pro investory dostupnou cenu.

Projekt Living Place Copenhagen cílí na správnou volbu materiálů, ale také na tvar střechy a rozmístění oken, která vylepšují vnitřní klima.

Projekt cílí na správnou volbu materiálů, které až ze 70 procent ovlivní životní prostředí, ale i tvar střechy a rozmístění oken, která vylepšují vnitřní klima.

„Je to příklad, jak může výstavba udržitelnějších a zdravějších domů pomáhat řešit klimatické problémy a zlepšit naše zdraví. Vnitřní klima je totiž zásadní, vezmeme-li v úvahu, že až 90 procent času trávíme doma,“ uvedla Tina Mayn ze společnosti Velux.