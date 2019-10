Postavili si moderní dřevostavbu, která má přežít i jejich děti

Hlavním důvodem výběru dřevěného domu pro pár byla novinka, takzvaný nesedavý trám Smartlog, který je ideální pro stavbu nízkoenergetických domů.

Do údolí ve Valais je dřevostavba velmi vhodnou volbou.

Ovšem Kristof ani Joana si nepřáli mít dům, jehož konstrukce by byla z betonu. Sloupkovo-rámová konstrukce a OSB desky také nebyly materiálem, který by mladou dvojici zaujal, spíše naopak.

Zvláště Joana má k tomuto druhu dřevostaveb velké výhrady. „Dřevostavby tohoto typu jsou mi nesympatické. Konstrukce ze dřeva překrytá deskami z překližky nejsou pro mě. Pokud bych se měla vyjádřit přesněji, tak tyto domy na mě působí dojmem spotřebního zboží, tedy něčeho, co lze použít, spotřebovat a poté vyhodit. Takový dům jsem nechtěla i vzhledem ke svému vztahu k ekologii.“

A vysvětluje dál: „Konstrukce domu je pro mě důležitá, chci, abychom dům, který s manželem postavíme, mohli předat svým potomkům a oni zase svým. Přála jsem si bydlet v domě, který se hodí do místní krajiny, stane se její součástí a vydrží.“

Na výběr tedy zůstaly dva druhy materiálu, cihla a dřevo. Vzhledem k horské lokalitě realizace stavby, kde stromy a lesy jsou všude kolem, se mladý lékařský pár přiklonil k volbě dřeva jako stavebního materiálu pro svůj budoucí domov.

Moderní technologie

Rodinný dům na klíč Kristofa a Joany byl postaven z nesedavého trámu Kontio SmartLog, což je inovativní technologie, která umožňuje realizovat tu nejmodernější architekturu v provedení ze dřeva. Vzhledem k tomu, že trámy SmartLog nesedají, jak je běžné u trámů ze dřeva kvůli jejich vysychání, významně se rozšiřují architektonické možnosti provedení moderní dřevostavby.

Kombinace jakýchkoli stavebních materiálů je možná, obložky jsou velice subtilní a také řešení rohů lze provést jednoduše a elegantně.

Rozhodujícím argumentem pro výběr společnosti Kontio jako partnera pro zhotovení dřevostavby na klíč bylo, že jí používaná technologie SmartLog je ideální pro stavbu nízkoenergetických domů a společnost jako největší světový výrobce domů z lepených hranolů vyrábí zejména individuální domy navržené na míru.

Kristof a Joanna si nechali postavit půvabný, moderní dům na klíč a za šest měsíců od zahájení stavby se mohli stěhovat.

Dřevostavby, ve kterých se dobře dýchá a dobře žije

Pro Kristofa, který je těžkým alergikem a astmatikem, znamenalo přestěhování do nového domu velkou životní změnu, protože jeho zdraví se změnilo k lepšímu. V čistém horském prostředí a v dřevěném domě se mu lépe dýchá a jeho astmatické záchvaty, kterými pravidelně trpěl, úplně zmizely.

Nový dům přinesl do života Kristofa a Joany i nový životní styl. Kristof říká: „Žijeme mnohem více v kontaktu s přírodou a snažíme se o sebe i o přírodu pečovat. Všechen kuchyňský odpad kompostujeme na zahradě, také jsme si pořídili slepice a pěstujeme si vlastní zeleninu, takže co se jídla týče, jsme nyní mnohem nezávislejší na supermarketech a hromadně zpracovávaných potravinách. Náš dům je naším ostrovem klidu, je to protiklad uspěchaného městského života, který jsme žili předtím.“

Z prostorné kuchyně je přímý výstup na krytou terasu.

Prostředí v dřevěném domě také přirozeně vyrovnává teplotní rozdíly. Dřevo je materiál, který dodává pocit tepla, na rozdíl třeba od kamene či betonu. Joanna říká, že v novém domě snížily teplotu o dva stupně oproti teplotě ve svém původním, městském bytě a přesto mají mladí manželé pocit teplotního komfortu, i když je v domě reálně nižší teplota.

Celý dům krásně voní a dřevo přirozeně vyvolává pocity klidu a uvolnění. Samo o sobě působí esteticky. Přirozená kresba dřeva vyvolává touhu po dotyku a první věcí, kterou návštěvy dělají je, že se dotýkají dřevěných stěn.

Velká euro okna s trojsklem nabízejí úžasný výhled do krajiny. Otevřený strop do krovu opticky zvětšuje celý prostor.

Joanna na závěr dodává: „Bydlíme ve svém domově, jako bychom byli venku. Jsme ponořeni do krajiny, v harmonii s okolní přírodou. Když přijdu domů, nemám pocit, že jsem vešla do budovy. Hranice mezi vnitřním a vnějším prostorem nejsou jasně dané, domov a příroda jsou v propojení, což dodává mému životu novou kvalitu. Toto půvabné místo, náš domov, působí jako zesilovač, který přináší krásy přírody a krajiny k nám domů.“