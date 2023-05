Proměna domu vás nadchne, z neobývané půdy mají luxusní podkroví

Manželé Hučkovi ze Šaly vždy snili o tom, že budou bydlet v domě s nízkou spotřebou energie a s velkou zahradou. Mají permakulturní zahrádku (funguje na principu udržitelnosti a samostatnosti, bez větších zásahů člověka), třídí odpad, sázejí stromy a květiny, zakládají komposty a odmalička k tomu vedou i své děti Kristýnku a Daniela.

Dům po rekonstrukci - podhled z ulice

„Pro nás je důležité zanechat po sobě co nejmenší uhlíkovou stopu a tato rekonstrukce je šitá přesně na naše potřeby,“ vysvětluje majitel domu Jozef Hučko, proč zareagovali na výzvu společnosti Velux a stali se ambasadory iniciativy RenovActive na Slovensku, což je koncept cenově dostupné renovace budov v nízkoenergetickém až pasivním standardu.

Návrh budoucího vzhledu domu je okamžitě nadchl. „Z vizualizací jsme byli nadšeni, návrh rekonstrukce se nám hned velmi líbil,“ říkají manželé. Čtyřčlenná rodina se po rekonstrukci dočkala nejen větší obytné plochy (nově 115 m2), lepší dispozice a dvou nových koupelen, ale také zvýšení energetické úspornosti až o 80 %.

Obytný prostor i v podkroví

Původní čtvercový dům měl v přední části dva „parádní“ pokoje s okny do ulice a zadní část s několika menšími místnostmi sloužila hlavně jako servisní zázemí. Právě do zadní části domu se nyní přesunulo obytné srdce domu. Velké prosklené plochy a otevření obytného prostoru směrem do zahrady propojilo dům s okolím.

Půda před rekonstrukcí - v těchto místech vznikla ložnice. Ložnice rodičů v podkroví, kde s nimi spí ještě malý Daniel.

„Z architektonického hlediska jsme zachovali původní výraz domu. Drobnými stavebními úpravami jsme vyčistili půdorys, jinak jsme dispozici spodního podlaží neměnili. Zachovali jsme původní trámy či cihly, z nichž jsme vyzdili stěnu v nové koupelně. Ze stavby domu jsme neodvezli žádnou suť, snažili jsme se totiž vše recyklovat. A podařilo se,“ komentuje rekonstrukci Marek Petrík, architekt společnosti Velux.

„Moderní vzhled jsme docílili výběrem materiálů. Kouzlo domu se projevuje v drobných detailech, jako je například hladká krytina nebo hranaté okapy. Uvnitř jsme se zaměřili zejména na vytvoření komfortního bydlení. Na to nám stačily jednoduché kroky a materiály, které podporují zdravé mikroklima,“ pokračuje.

Chodba se schodištěm do podkroví

Přestavbou podkroví vznikl prostor s velkým množstvím přirozeného světla, účinnějším větráním a lepší regulací tepla. Zvětšovat obytnou plochu díky využití podkroví je ekonomičtějším řešením než přístavba, protože nemusíte budovat základy, podlahu a střechu.

„Propojení obytného prostoru se zahradou a jeho otevření do krovu přineslo domu zcela novou kvalitu bydlení,“ říká Martin Doršic, autor projektu.

Světlo v každé místnosti

Přirozeného světla není nikdy dost, proto architekti navrhli nejen velká fasádní a střešní okna, ale i světlíky či světlovod do koupelny v přízemí. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje příjemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu v každé místnosti a v každém patře.

K tomu přispívá i otevřená schodišťová šachta, která zajišťuje kvalitnější distribuci denního světla do všech pater včetně centrálních místností a účinné větrání prostřednictvím komínového efektu, který současně pomáhá odvádět vlhký odpadní vzduch střešními okny v horní části schodiště, přičemž otevřenými okny a dveřmi proudí do domu čistý vzduch.

Koncept rekonstrukce zahrnuje i zateplení fasády a střechy. Zlepšení parametrů obálky domu spolu s moderním systémem vytápění a dynamickým venkovním stíněním optimalizuje energetické parametry a zvyšuje tepelný komfort bydlení.

Oproti původnímu stavu se celková spotřeba energie snížila o 80 procent. Dynamické vnější stínění prostřednictvím rolet současně snižuje vyhřívání interiérů během letních měsíců. „Chtěli jsme nízkoenergetické bydlení, které teď máme,“ je spokojená majitelka Kateřina Hučková.

Společnost Velux, která je iniciátorem rekonstrukce RenovActive, věří, že projekt ze Šaly bude sloužit jako vzorový příklad řešení obnovy stárnoucího bytového fondu nejen na Slovensku, ale i v okolních zemích.

Pohled do kuchyně a schodiště do podkroví