Do bytu ve starém činžáku vtrhly barvy. Děti tu mají skvělou probíhačku

Architektka Iva Zezulová kromě úpravy dispozice bytu s plochou přibližně 100 m2 vnesla do interiéru spoustu veselých barev a přidala prostoru i na vzdušnosti. Děti milují možnost pobíhání v chodbě, která „orámovala“ koupelnu v hale.

Téměř sto let starý dům má zachované původní prvky v podobě schodů, mozaikové dlažby podest od RAKO, oken v bílé a zelené barvě a také schránek a informační tabule.

Nové materiály zvýraznily atmosféru a krásu těch původních. Takže zatímco na chodbě domu vytváří skoro stoletá dlažba důstojný první dojem, v koupelně září moderní žlutá mozaika. Přesto výrobce je stále stejný.

Je to i zásluhou majitelů jednotlivých bytů, kteří o dobrý stav původních prvků náležitě pečují. Procházejí se tak i dnes po původním schodišti a podestách pokrytých sto let starou mozaikovou dlažbou RAKO, která stále slouží ve své někdejší kráse. Obyvatelům domu však slouží třeba i původní domovní schránky a další stavební prvky.

Čas přinesl změny

Úcta k nezaměnitelné atmosféře celého domu se ze společných prostor přelévá i do jednotlivých bytů. V jednom z nich spokojeně žije čtyřčlenná rodina. Prostor postupně přirozeně prošel většími i menšími úpravami.

Při té poslední se sice změnila někdejší dispozice bytu, zachovalo se však velké množství původních, nadčasových detailů i materiálů, okna, dveře, parketové podlahy, fabiony nebo část osvětlení.

Těmto prvkům dává vyniknout celková jednoduchost stylu, v němž je byt nově zařízený. Zpestření nanejvýš elegantního celku pomáhají barvy, které patřily mezi počáteční přání investorů.

Rodina si přála především vytvořit dostatek místa, kde by mohli všichni její členové trávit co nejvíc času společně. Výsledek? „Největší část téměř stometrového bytu představuje otevřený společný prostor, který je centrem dění v domácnosti. V rámci dispozice je dále rodičovská ložnice a dětský pokoj prozatím společný oběma dětem, který je však do budoucna připravený na rozdělení na dvě samostatné místnosti,“ popisuje Zezulová.

Důležitým prvkem dispozice je vstupní hala, z níž se jednak vchází do zmíněných tří místností, jednak je v jejím středu situována jedna ze dvou koupelen.

Vítejte v hale

Už v hale příchozí přivítá sympatický barevný prvek v podobě tyrkysového botníku s věšákovou stěnou, do níž se odkládají právě nošené svršky.

Promyšlené jsou zde i skryté úložné prostory. Jsou při jedné ze stěn za posuvnými dveřmi vestavěné skříně a ze dvou stran obklopují i „bílou“ koupelnu obloženou jednoduchými keramickými dlaždicemi.

Vysoké zrcadlo ukrývá plynoměr, který by bez takového „krytí“ nepředstavoval zrovna hezký bytový doplněk.

Tyrkysový botník s věšákovou stěnou „rozsvítil“ předsíň.

Parketová podlaha v hale plynule přechází do velké otevřené místnosti, která slouží jako kuchyň, obývací pokoj a jídelna, ale také trochu jako herna, čítárna a odpočívárna.

„Právě podlaha zaslouží pozornost. Rozdíl mezi původními, repasovanými dřevěnými parketami v hale a zbrusu novou parketovou podlahou v hlavní obytné místnosti letmým pohledem ani nezaznamenáte. Je to zásluha skvělého řemeslníka, který podlahy složitě vyrovnával a nový a repasovaný povrch na sebe napojil tak, že je přechod téměř neznatelný,“ říká architektka.

Místo pro všechny

V hlavní obytné místnosti upoutá mentolová kuchyně a obývací stěna ve stejném materiálovém a barevném provedení na protější straně. Oba tyto výrazné prvky, jak je pro návrhy architektonického studia IAK typické, zabírají stěnu v celé její šířce i výšce. Mezi nimi se pak odehrává veškerý společenský život.

Mentolová barva dobře koresponduje s březovou překližkou.

U kuchyňské linky netráví čas jen maminka, děti jí občas pomáhají, a to i radou, sedí přitom na kuchyňském ostrůvku a pohupují nohama. U velkého stolu se jí, ale také se tu parádně maluje, hraje pexeso nebo skládají puzzle.

Pohovka částečně zasunutá v obývací stěně je ideální pro odpočinek: můžete tu číst, povídat si, odpočívat po dobrém jídle nebo sledovat, co se děje v kuchyni. Televizi tu nenajdete.

Co dokážou barvy

Pro tento interiér jsou velmi důležité barvy, pro kýžený efekt však architektka každé ponechala vlastní prostor: mentolové hlavní obytnou místnost, tyrkysové předsíň, žluté koupelnu.

Tyto svébytné odstíny jsou v jednom prostoru kombinovány jen s neutrální bílou nebo barvou dřeva, na podlaze či na nábytku vyrobeného mimo jiné z březové překližky. Z té je zhotovena skříňka v bílé koupelně, jídelní stůl, kuchyňský ostrůvek, záda obývací stěny i kuchyňské linky. Za kuchyní chrání překližku před znečištěním deska z čirého skla.

Velkou pozornost věnovala Iva Zezulová detailům, například na míru vyrobeným úchytům u kuchyňské linky či vyfrézovaným půlkruhovým otvorům u skříní ve vstupní hale.

Žlutá a bílá koupelna

Barvy sehrála i důležitou roli v koupelnách. Bílá je určena pro běžný denní provoz. Pro úsporu místa byly u ní použité posuvné dveře. Vybavena je úsporněji než koupelna druhá, k dispozici tu má rodina pouze umyvadlo a sprchový kout, nechybí větrák.

Ve žluté koupelně jsou dlaždice RAKO ze série ColorTwo, na stěnách formát 10×10 cm, na podlaze a ve sprchových vaničkách je mozaika 2,5×2,5 cm pro zvýšení protiskluznosti i celkového pocitu bezpečí

Bílá barva keramických dlaždic (RAL 0008500) působí čistě, v tomto případě zároveň vyrovnává handicap v podobě nedostatku denního světla.

Druhá koupelna, situovaná v sousedství dětského pokoje a vstupní haly, má barvu žlutou. Koupelna proteplená obklady v odstínu RAL 0858070 je vybavena umyvadlem, vanou a toaletou, přirozené odvětrání i přísun denního světla zabezpečuje okno. V obou místnostech zvyšuje komfort podlahové vytápění.

V bílé koupelně je jen to nejnutnější v podobě prostorného sprchového koutu, umyvadla se skřínkou a podsvětleným zrcadlem. Koupelna je odvětrávaná do světlíku.

Keramická mozaika RAKO v obou koupelnách je nenásilnou reakcí na dochovanou původní mozaiku na chodbách činžovního domu, která pochází ze sortimentu stejné značky, je však o téměř sto let starší.

„Snažím se jen vyhýbat bílošedému provedení . Systém RAKO Object nabízí ty nejjednodušší dlaždice v mnoha různých odstínech, takže si majitelé mohli snadno vybrat ze vzorníku barvu podle svého vkusu. Pokud jde o použití, obložené jsou všechny stěny a obklad sahá až ke stropu. Vzniká tak dojem většího prostoru,“ dodává autorka interiéru, architektka Iva Zezulová.