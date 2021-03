Panelákový byt s hliněnými omítkami s levandulí nadchne čistotou

Přechod mezi vnějším (společné části panelového domu) a vnitřním soukromým prostředím tvoří vstupní a hygienické prostory, které jsou minimalizovány do jednoho pásu u vstupní zdi.

Vstup do bytu oživuje praktická dlažba.

Na tento pás navazuje společný obytný prostor, tedy kuchyň, jídelna a odpočinková část, ze které je vstup do ložnice a velkorysého dětského pokoje s lodžií.

Projekt přihlásila architektka Petra Chromek do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Do šestého ročníku této soutěže mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit své realizace do 28. února 2021.

Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. května 2021.

Na prvním místě přírodní materiály

„Naším hlavním záměrem bylo vytvořit příjemný domov, kde budeme rádi žít a kam se rádi budeme vracet. Proto jsme se zaměřili na použití zejména přírodních materiálů. Použité materiály jsou přizpůsobeny funkčnímu využití místností, snažili jsme se je zredukovat na minimum,“ popisuje architektka Petra Chromek, autorka návrhu i majitelka bytu.

V první řadě využila přirozenou kresbu materiálů (dubové dřevo, hlína s levandulí, vzorovaná dlažba aj.), kterou příjemně doplňuje bílá barva prostupující celým interiérem.

„V ložnici a dětském pokoji jsme na stěnách v odpočinkových částech použili hliněné omítky. Do těchto omítek jsme přidali také květy levandule, kterou jsme si sami na zahradě vypěstovali. Hliněné omítky byly nanášeny ‚hrubě‘ tak, aby zanechaly stopy a viditelnou strukturu,“ popisuje autorka.

Zálibu v malování po stěnách, kterou v sobě spolu s dětmi naleznou i dospělí, uspokojila aplikací „chytré zdi“ na volnou stěnu v dětském pokoji. Tato tvůrčí plocha je korunována lankem pro prezentaci dalších výtvarných počinů či fotek. Na tuto stěnu volně navazuje stěna v obytném prostoru, která je určena pro „galerii“ a bude postupně zaplňována obrazy vytvořenými v rodině.

Ve všech obytných místnostech je dřevěná dubová podlaha zakončená klasickou plochou dubovou lištou. Na podlahu ve vstupním pásu použila architektka vzorovanou dlažbu.

„Chytrá zeď“ na volné stěně v dětském pokoji. Tato tvůrčí plocha je korunována lankem pro prezentaci dalších výtvarných počinů či fotek.

Přechody jednotlivých materiálů jsou řešeny opět jednoduše a čistě: keramický obklad či sokl lícují s omítkou, obklad či omítka byly zalícovány s ocelovou zárubní. Podobně je to také s omítkou a keramickým obkladem u bezrámového zrcadla v koupelně.

Přechod dřevěných podlah obytných místností vyřešila autorka bezprahově, v jedné úrovni. Dubové prahy jsou použité pouze ve vstupním a hygienickém dělícím pásu, a to zejména pro vytvoření pevné hranice.

Nábytek z překližky

Vestavěný nábytek je řešený ve všech prostorech jednotným materiálem, a to březovou překližkou s bílými čelními plochami a přiznanou multiplex hranou. Pracovní deska kuchyně, stejně jako deska a odkládací police v koupelně, jsou z masivní dubové spárovky.

Gauč a postele tvoří jednoduché dřevěné rámy, na kterých jsou položeny japonské futony. Obytný prostor dále dotváří volný nábytek (jídelní stůl, židle a nízká komoda), typové kusy ze sériové výroby.

Dětský pokoj - i zde použila autorka nábytek z březové překližky.

„Minimalizovat jsme se snažili také použité prvky v interiéru. Proto jsou ve všech místnostech stejná přisazená stropní svítidla z opálového skla, jen jejich rozměr je přizpůsoben konkrétní místnosti. V ložnici i dětském pokoji byl rovněž použit stejný typ lampiček u postelí. Věšáky na bundy v zádveří i háčky na utěrky v kuchyni tvoří dřevěné špalíky,“ upozorňuje architektka Petra Chromek.

„Jako hlavní přínos celé rekonstrukce vnímáme zjednodušení celé dispozice, což umožnilo lepší prosvětlení obytných místností i jejich větší optickou a funkční provázanost,“ říká architektka.

Umístění koupelny do atypické pozice umožňuje například krásný výhled z nejvzdálenějšího koutu dětského pokoje přes kuchyňské okno až na věž kostela. Nově objevené průhledy ve vnitřním prostoru dostávají další rozměr večer, při umělém osvětlení, a to díky použití prosklených dveří.

„Přínosem pro nás osobně je zjištění, že i v typizované výstavbě se dá vybudovat příjemný domov,“ dodává na závěr architektka Petra Chromek.