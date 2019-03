Byt v činžovním domě je plný světla. Je připravený na další děti

Bod nula, ze kterého architektka Hanka Davidová spolu s týmem studia Flat White při realizaci vycházela, byla klasická dispozice, prostorná chodba a vstup do jednotlivých pokojů a také propojené či průchozí pokoje včetně menší kuchyně oddělené od ostatních pokojů přes chodbu.

Co pro vás bylo při zpracovávání stěžejní?

Zásadní pro mě byla perfektní dispozice a splnění všech požadavků klientky. Protože setkávání rodiny a návštěv probíhá u jídelního stolu, bylo nutné propojit tento prostor s kuchyní a vytvořit tak dostatečně prostornou zónu.

Zajistit komfort nejen pro dospělé, ale i pro děti, které se budou moci v bytě pohybovat třeba i na odrážedlech bez jakýchkoli bariér. Bez kompromisu jsem tedy hledala dispoziční řešení, které bude velkorysé a navíc prosluněné po celý den.

Narazila jste při „překopávání“ dispozic na nějaký technický oříšek?

Jediná menší komplikace bylo napojení na stoupačku, ale tu jsme našli a mohli jsme si tak dovolit dispozici takzvaně převrátit naruby. Na návrhu se mnou pracoval můj kolega architekt Michal Narovec, který pak všechny technické překážky doladil i se stavebníkem.

Byla jste nucena k nějakému kompromisu?

Naštěstí nebylo třeba. Vše jsme skutečně detailně probírali a posuzovali i z finanční stránky, abychom dosáhli nejlepšího řešení.

Pojďme k samotnému vybavení. Podle čeho jste vybírala?

Barvy a materiály jsme volili z historie bytu a také podle toho, v čem se klienti cítí dobře. V tomto případě se bavíme o světlém dřevu a bílé barvě, která je stále nadčasová v kombinaci s detaily v černé barvě, ta posloužila ke zvýraznění. To všechno se dá doplňovat textiliemi a doplňky podle ročního období, a tak interiér zůstává dlouho neokoukaný.

Dokážete pro čtenáře vypíchnout nějakou zajímavost?

V tomto případě je zajímavé, že všechny místnosti kromě WC jsou prosluněny denním světlem a také se nám podařilo dostat do dispozice úplně všechno, co rodina potřebovala, a to včetně malinkaté pracovny pro manžela. Ta je ukryta ještě za ložnicí. Jde o malou, ale velmi příjemnou místnost.

A s odstupem si myslím, že nejlepší na tomto interiéru je, že si každý najde svůj koutek pro to, na co má právě náladu a co chce dělat. Byt nabízí mnoho, v neposlední řadě rozrůstání rodiny.

S dětským pokojem si architektka a majitelka obzvlášť vyhrály, doplňky vybíraly z ráje s dětským sortimentem od dánské značky Oyoy.

Jak to vidí autorka „Náročné, ale současně profesně obohacující bylo vymyslet koncept, který bude respektovat architekturu bytu typickou pro tradiční dejvické bytové domy, a přijít s dispozicí, která bude korespondovat jak s nároky investorky, tak i s požadavky na interiéry moderní doby,“ říká architektka Hana Davidová. Zakladatelka pražského architektonického studia Flat White ráda pracuje s přirozenými materiály a jednoduchou paletou barev.

