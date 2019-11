Tak dlouho jim vadila koupelna a kuchyň, až předělali celý byt

Dispoziční řešení 2+kk majitelům vyhovovalo, proto zůstalo základní rozvržení místností zachované. Ze vstupní chodby se tak vchází do koupelny spojené s WC, do obývacího pokoje s kuchyňským koutem a do ložnice se šatnou.

Repasované parkety vypadají opět skvěle.

Ve vstupní chodbě a obou pokojích byly parkety, které prošly jen repasí a samozřejmě je architekti ze studia Kouba interier zachovali. Bohužel v bytě bylo také množství prasklin, především v rozích.

Návrh dispozice

„Nejvíce času jsme strávili nad koupelnou. Mezi hlavní požadavky majitelů patřil sprchový kout a zakrytí kotle s pračkou. U koupelny jsme měli několik variant, nakonec zvítězilo technicky náročnější řešení s přesunem kotle na druhou stranu koupelny,“ popisuje Alena Koubová.

Vstupní příčka do koupelny se stavěla nová, kvůli pouzdru pro posuvné dveře. Vlevo za nimi je pak prostor pro pračku, sušičku a kotel. Výklenek zakryla roleta. Na něj navazuje prostorný sprchový kout, který se podařilo vytvořit v úrovni podlahy.

Na protější straně je umyvadlo s velkou skříňkou, odkládacím prostorem, zrcadlem a dále pak závěsné WC.

„Vstup do obývacího pokoje jsme vyřešili posuvnými dveřmi do pouzdra, tentokrát celoskleněnými,“ objasňuje Alena Koubová.

V obývacím pokoji je pak kuchyňská linka do U s policemi jako optickým předělem mezi kuchyní a klidovou zónou. Doplnil ji jídelní stůl umístěný do prostoru. Na stěně zůstalo místo jen pro subtilní úložný prostor a televizor.

„Nově jsme řešili vstupní chodbu, kde jsme se snažili využít každý centimetr. Volné stěny proto zakrývá vestavěná skříň s nikou pro pověšení kabátů,“ vysvětluje Alena Koubová.

Rozvržení ložnice zůstalo podobné původnímu – dvě lůžka s odkládacími stolky. Na ložnici navazuje šatna, která je hlavním úložným prostorem v bytě.

Materiálové řešení

V celém bytě byly položené dubové parkety, které se repasovaly a zachovaly. Pokud jde o vybavení, je interiér na přání majitelů v dubové dýze a bílém laminátu.

Kuchyňská linka je bílá, dubové jsou pouze oddělující poličky a nika. „Čelní plochy jsou z vysokotlakého laminátu, probarveného v celé tloušťce. Je to velmi odolný materiál, a lze s ním proto dobře pracovat i v detailech hran,“ popisuje Martin Kouba, který vede truhlářskou výrobu.

Dubová dýha dodává nábytku společně s pracovní deskou z umělého kamene nádech luxusu. Skříňky v obývacím pokoji jsou bílé, dubová dýha byla použitá v úchytkové liště a na vrchní desce.

Ložnici navrhli architekti ve stejné materiálové kombinaci. Čela postele mají šedé čalounění, na přání majitelů je pod každou postelí úložný prostor.

Otevřená polička byla částečně zapuštěna do stěny, tvoří předěl mezi prostorem WC a umyvadla. Pračka a sušička se skrývají za posuvnou japonskou stěnou.

Koupelna je v odstínech šedé. Tmavší velkoformátová dlažba je na podlaze, světlejší na stěně. V odkládací nice ve sprchovému koutu byla použita tmavá mozaika. Celý prostor opticky zvětšuje velké zrcadlo nad umyvadlovou sestavou.

Otevřená polička byla částečně zapuštěna do stěny, tvoří předěl mezi prostorem WC a umyvadla. Samozřejmostí je použití kamenických rohů na obkladech v koupelně.