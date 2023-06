Perla mezi plovárnami je ukrytá v lese v Hořicích. Má vše, po čem toužíte

Budovy koupaliště Dachovy z let 1923 až 1925 vystavěné podle projektu Karla Bachury s maximálním využitím dřevěných konstrukcí a se skleněnými výplněmi (vitrážemi na centrálním pavilonu) se do dnešní doby zachovaly v původní podobě. Jelikož však byly postaveny převážně ze smrkového, borového a modřínového dřeva, a to bezmála před sto lety, bylo nutné přikročit ke komplexní obnově.

Řada prvků a částí byla již shnilá a dosloužila. Příprava rekonstrukce probíhala několik let, byla velice důkladná a zahrnovala mnoho průzkumných prací, které posloužily jako podklady pro zpracování projektové dokumentace.

V jednotlivých etapách prací, které probíhaly v letech 2016 až 2020, byla kompletně obnovena hlavní budova s centrálním pavilonem, převlékárnami a pokladnou. Po posouzení celkového stavu od základových patek po celoplošné revizi dřevěných nosných i nenosných konstrukcí byly některé zachovány, jiné opraveny či vyměněny.

Došlo i na nové nátěry ve stávající dochované barevnosti a rovněž na novou krytinu včetně klempířských prvků. Opravena byla elektroinstalace a hromosvod. Do původní podoby se vrátilo také venkovní předsazené schodiště po celé délce hlavní budovy.

Areál koupaliště a slunečních lázní Dachovy je dnes, stejně jako v minulosti, oblíbeným rekreačním letoviskem. Láká k návštěvě romantického přírodního koupaliště s pozoruhodnou dřevěnou architekturou z 20. let minulého století.

Dnes vábí nejen milovníky koupání, ale i filmové štáby. V letní sezoně se zde pak konají různé kulturní akce. Mezi služby koupaliště patří ubytování, tábořiště, dětské brouzdaliště, stolní tenis, pétanque, volejbalové hřiště, plážový volejbal, fotbal, písečná i travnatá pláž a na koupališti nechybí kiosek s jídlem. Nedaleko se pak nalézá lesní pramen Kalíšek.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.