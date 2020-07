Sověti zničili odpadem řeku i koupaliště ve Frenštátu. Teď je tu akvapark

Letní koupaliště v malebném městě uprostřed Moravskoslezských Beskyd bylo postaveno svépomocí v roce 1958. Voda se do něj přiváděla samospádem z nedaleké řeky Lubiny – nejdříve do předehřívacího bazénu a z něj pak do hlavního bazénu a brouzdaliště pro děti.

Obyvatelé Frenštátu a okolí si koupaliště velmi oblíbili. Situace se však dramaticky změnila s příchodem okupačních vojsk v roce 1968, kdy se sovětská posádka usídlila v nedalekých kasárnách.

Do blízké řeky Lubiny začali vypouštět takové množství odpadu, že hygienik začátkem osmdesátých let provoz koupaliště zakázal. Pak už areál jen chátral. Výchozí stav byl tristní, vegetací zarostlé betonové trosky původního koupaliště byly ponechané svému osudu.

Občané města se opakovaně snažili koupaliště obnovit. Rozhodnutí vybudovat na stejném místě moderní akvapark nahrála momentální příznivá finanční situace kolem roku 2000.

Vlastní realizace probíhala neuvěřitelně rychle, začala v dubnu 2001 a provoz akvapark zahájil již v srpnu téhož roku. Byla to mimořádná událost a občané města ji přijali s radostí.



Akvapark s vyhřívanou vodou od 24 do 26 stupňů, toboganem, skluzavkami a dalšími atrakcemi byl v době otevření nejmodernějším areálem svého druhu v České republice. Bazény využily tehdy u nás ojedinělou nerezovou technologii.

V akvaparku je osm masážních trysek, podvodní masáže, proudový kanál, velký a malý vodní hřib, vodopády, šplhací síť, chrlič vody, tobogan a vodní skluzavka. Pro návštěvníky je k dispozici také přístup na wi-fi.

Moderní areál obklopený zelení má jako zajímavost ve věžičce vstupní budovy originální funkční zvon ze zvonařské dílny z Brodku u Přerova. Zvoní pravidelně v dobu otevření, v poledne a na závěr koupání. Je to romantické a nevšední.

Zdařilé rekonstrukce jsou aktuálně k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.