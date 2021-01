V kancelářích, kde se dobře relaxuje, se i dobře pracuje. Podívejte se

Budova ve Strašnicích prošla celou řadou úprav dělaných na míru pro specifický provoz televizního a rádiového vysílání i celého technického a administrativního zázemí společnosti. Nový „kabát“ budovy a technické řešení rekonstrukce projektoval tým původního autora budovy z ateliéru Casua, interiéry řešilo studio dotegg architekti.

Velkoplošná televizní stěna promítající kanály skupiny Prima dominuje celému prostoru recepce.

„Vytvořit funkční prostorové rozvržení s potenciálem dalšího růstu a nové, moderní, inspirativní prostředí. To byl hlavní cíl pro nás. Důraz byl kladen především na propojení lidí a usnadnění vzájemné komunikace a spolupráce v rámci tvůrčího procesu,“ vysvětlují zadání architekti Lucie a František Lebedovi, autoři interiéru.

Nové prostory mají zaměstnancům umožnit potkávat se, mluvit spolu v méně formálním prostředí, ale i najít klidné místo, kde se lze plně koncentrovat.

Svůj projekt přihlásili architekti do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Veřejný interiér SOMFY, kam patří kanceláře, huby a coworkingová centra. Do šestého ročníku této soutěže mohou architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit realizace vzniklé v tomto roce od 1. 11. 2020. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2021.

Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. 5. 2021.

Interiér na míru

Vstup do budovy jasně vypovídá o společnosti, která v ní sídlí: velkoplošná televizní stěna promítající kanály skupiny Prima dominuje celému prostoru recepce. „Dynamiku stále se měnícího televizního obrazu násobí reflexní strop tvořený černou napínanou fólií,“ upozorňuje architekt Lebeda.

Z recepce se do budovy prochází hlavním koridorem podél jediného dvoupatrového zpravodajského studia v České republice na straně jedné a rádiových studií na straně druhé, přímo k ústřednímu světelnému logu společnosti.

Do atmosféry natáčení jsou zaměstnanci i návštěvníci budovy vtaženi světelnými portály upozorňujícími na probíhající vysílání nápisy „On air“. Hlavní koridor nabízí průhledy jak do rádiových studií, tak do hlavního zpravodajského studia CNN Prima News, navrženého architektem Jaroslavem Holotou ze slovenského studia Ungroup.

Schodiště, které spojuje

„Klíčovým prvkem a těžištěm napříč budovou i v rámci jednotlivých pater je nově vybudované široké schodiště, které zajišťuje plynulé a přímé spojení mezi patry. Společně s výtahy je v centrální hale,“ popisuje architektka Lebedová.

Chytré pracovní nápady vznikají i při relaxaci...

Na každém podlaží se centrální prostor stává místem setkávání zaměstnanců, pro něž jsou zde připraveny i neformální odpočinkové zóny. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je prostor doplněn o střešní terasu a největší konferenční místnost, pojatou v duchu projektu Prima Svět.

Jedinečnost prostor a orientaci po budově podtrhuje grafické ztvárnění v interiéru. Jednotlivá patra rozdělili architekti na zóny, které od sebe navzájem odlišuje jedinečný vizuální koncept. Umístění jednotlivých brandů skupiny Prima je voleno tak, aby přímo, či s určitou nadsázkou, reflektovalo oddělení, které v daném místě pracuje.

U některých specifických prostor se nabízela pojmenování téměř sama. Promítací místnost tak nese název MAX KINO, centrální zasedací místnost Prima SVĚT a zpravodajství CNN Prima News. Grafiku inspirovanou skupinou Prima kreativně uchopili grafici ze studia Upsala graph!c design.

„Vzhled interiérů kancelářských prostor vychází z původní podoby objektu a záměrně odhaluje některé aspekty rekonstrukce. Byly ponechány obnažené betonové stropy ve své hrubé podobě a obnažené zůstalo také vedení prvků technologie na stropech,“ vysvětluje architekt Lebeda.

Interiér doplňují celoplošné grafické polepy skel zasedacích místností a originální tapety.

Díky tomu se podařilo, i přes nízkou světlou výšku prostoru, dosáhnout optického dojmu vzdušnosti a výšky. Podlaha je ve většině kancelářských prostor kryta kobercem, který je v navazujících odpočinkových zónách kombinován s vinylem v dřevodekoru. V provozních prostorech, v extrémně namáhaných místech a v hlavních komunikacích je položena odolná kaučuková podlaha.

Kancelářské prostory jsou většinou tvořeny jako open space, který však díky členitosti půdorysu a díky pravidelně umístěným uzavřeným kancelářím poskytuje oddělený prostor pro jednotlivé týmy.

V open space prostorech jsou stoly s bílými pracovními deskami na antracitových podnožích, které v prostoru působí odlehčeným dojmem. Pro manažerské kanceláře zvolili autoři interiéru nábytek s nádechem šedé. Prosklené příčky kanceláří umožňují jejich uživatelům být neustále ve vizuálním kontaktu se zbytkem týmu, zároveň přináší denní světlo do prostor dále od fasády.

Industriální barevnost

Materiálové a barevné řešení prostor je ponechané v industriálním stylu, který doplňuje škála pestrých barev jednotlivých značek skupiny Prima. Byly použity šedé až černé povrchy betonu, koberců, dveří a rámů skleněných příček. Technicky průmyslový vzhled vyvažuje dřevodekor na podlaze, v obkladech stěn i v atypickém nábytku.

Neutrální barevnost je v záměrném kontrastu s výraznými barvami brandů vyskytujícími se převážně v rozptylových a odpočinkových zónách. Interiér doplňují celoplošné grafické polepy skel zasedacích místností, originální tapety a informační systém na stěnách s přidanými uměleckými 3D instalacemi, vždy inspirovanými daným vizuálem jednotlivých zón.

Zaměstnanci oceňují jak moderní pracovní prostředí, kde nechybí ani kavárna ve stylu Prima Fresh, tak dětskou firemní školku Primáček.