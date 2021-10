Chlapácký byt pro kuchaře z Prahy má nejvymakanější kuchyni a tapetu

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provází majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.



Petr pracuje jako kuchař, vaří v jednom pražském bistru a nedávno si pořídil příjemný prosluněný byt s krásným výhledem na Prahu. Byt je zatím prázdný a čeká, až ho majitel zařídí s pomocí návrháře.

Centrální společenský prostor by měl vypadat chlapácky a nesmí rušit krásu, která se skrývá za okny. Vybavení (včetně podlahy) by mělo být jednoduché, účelné, moderní i nadčasové a barevně střídmé.



Pro Petra je nejdůležitější kuchyně, kde by chtěl mít barové sezení. Chybět by nemělo ani vhodné posezení pro návštěvy. Do bytu si Petr přinese jen oblíbenou rohovou sedačku. Obytný prostor nepotřebuje žádné větší zásahy ani změnu dispozice. Úkolu se ujal designér Tomáš Havránek.

Byt s příjemnou atmosférou je po proměně vybavený novou kuchyňskou linkou, jídelním koutem a pohodlným sezením v obývací části. Podlaha je prkenná z masivního dubu. Byt získal také nové dřevěné zárubně a interiérové dveře v bílé barvě a s pískovaným sklem.

Stěnu směrem z chodby zdobí velkoprostorová autorská tapeta od návrhářky Markéty Daňkové s motivem rušného Brooklynu. Kuchyňský kout zase světle šedá betonová stěrka, která současně chrání zeď nad pracovní deskou z technického kamene v dekoru betonu.

Součástí kuchyňské linky je barový ostrůvek (velitelské stanoviště) s velkými zásuvkami a se zadní stěnou obloženou pískovaným sklem v grafitově černé barvě.



Proti ostrůvku stojí vysoký blok s vestavěnou mikrovlnou, klasickou troubou a ledničkou s mrazákem. Na sestavu navazuje pracovní část s dřezem, varnou deskou, digestoří a dvěma otevřenými policemi.



Mezi barovým ostrůvkem s vysokými židlemi a linkou je okno s vestavěnou skříňkou pod parapetem. Otevřeným oknem lze podávat drinky a pokrmy přátelům na terase. Do obývací části se vešel i jídelní stůl se čtyřmi židlemi.

Petrovu starou rohovou pohovku doplňuje odkladný stolek s menším kobercem, dále televize a nízká komoda. Osvětlení je minimalistické. Petra nejvíce okouzlila tapeta a kuchyňská linka.