Přál si obývací kuchyni pro pořádného chlapa. Sen mu splnil kamarád

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.



Aleš je grafický designér, dnes žije a pracuje v Praze, ale pochází z Ostravy, kterou má rád a často se do tohoto zajímavého města vrací. Má zde totiž byt, který občas používá.

Aby v Ostravě mohl v klidu odpočívat i pracovat, rozhodl se svou chlapskou zašívárnu kompletně zrekonstruovat a tak trochu z ní udělat i výstavní síň.



Aleš potřebuje mít v bytě obývací kuchyni, která by byla i vhodným prostorem pro setkávání. Současně by do prostoru rád instaloval výtvarná díla svých kamarádů. Úkolu se ujal ostravský designér Tomáš Havránek, který je Alešův letitý kamarád.

Během rekonstrukce odstranili řemeslníci příčku mezi kuchyní a obývacím pokojem. Vznikl tak hlavní centrální prostor příjemně prosluněný z jihu i ze západu.

Po proměně jsou na podlaze dubová masivní prkna v uhelné šedé barvě. Na stěně nad kuchyňskou linkou se uplatnily skleněné tvárnice (luxfery) a betonová stěrka s vyrýpávanou texturou ve světle šedé. Výmalba ostatních stěn je také šedá. V předsíni je na stěně velkoformátová artová tapeta s ženským aktem od designérky Markéty Daňkové.

Kuchyňská linka je tzv. neviditelná bez horních skříněk, které částečně nahradila police. Součástí linky je lednička, myčka, varná deska a trouba. Pracovní deska s dřezem je betonová a vysoká sedm centimetrů. Linka plynule přechází v barové sezení.

Vedlejší stěna má po celé délce zavěšenou polici pro umístění výtvarných artefaktů. Centrálnímu prostoru dominuje velká modulární pohovka doplněná solitérním křeslem, odkladnými stolky, knihovnou a televizí. Do tohoto neutrálního interiéru návrhář zasadil výtvarné umění. Aleš je se svým party prostorem a zašívárnou velmi spokojený.