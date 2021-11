Mladá žena se dočkala parádní koupelny. Je úžasná a krásná, pochvaluje si

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Jana miluje běh, a protože trénuje téměř každý den, potřebuje pravidelně i regenerovat. Proto si v novém rodinném domě přeje mít příjemnou wellness koupelnu, kde by si pravidelný relax mohla dopřát.

V budoucí koupelně by si Jana přála mít vanu a dvě umyvadla. Prostor by měl být harmonický a v přírodních barvách. Líbí se jí šedá, dřevo a kámen. Očekává, že se při koupeli bude kochat a odpočívat. Koupelna by se také měla dobře udržovat.



V místnosti nechce mít nic, co by jí připomínalo práci a různé povinnosti, například pračku a sušičku. Pro ně je vyhrazený prostor ve vedlejší technické místnosti. Veškeré rozvody elektřiny, vody a odpady jsou již v koupelně připravené. Na zemi je položené podlahové topení. Úkolu se ujal designér Petr Šlejmar.

V koupelně velké 2,5 × 3 metry je nyní volně stojící oválná vana umístěná proti vstupním dveřím. Veškeré rozvody vody jsou schované za sádrokartonem. Na podlaze je položená velkoformátová béžová dlažba kladená na sraz, to znamená s minimální spárou. Stejný obklad použil Petr Šlejmar i na stěnu za dvojumyvadlem.

Sousední a protější zeď zdobí voděodolná tapeta s rostlinným motivem, která je nalepená i za vanou. Stěnu pro umístění tapety bylo nutné mít dokonale hladkou a napenetrovanou ve dvou vrstvách. Čtvrtá stěna se dočkala zajímavého obložení v podobě dřevěných panelů se čtyřmi úchyty. V místnosti nechybí bílý otopný žebřík.

Prostorná zrcadlová skříňka s nezbytným kvalitním osvětlením odráží vzor tapety. Vodovodní i vanové baterie jsou v jednoduchých tvarech. Stejně jako dvojumyvadlo s dvěma hlubokými zásuvkami v dekoru dřeva.

Zajímavou dekorací je dřevěné volně stojící svítidlo od Petra Šlejmara. Lampa je inspirovaná kinetickým uměním a lze ji využít jako držák ručníku. Centrální stropní osvětlení zajišťují tři válcové tubusy, které vydávají příjemné měkké světlo. Na podlaze je malý koberec. Jana je z nové koupelny nadšená. Ze všeho nejvíc se jí líbí výrazná tapeta.