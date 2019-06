Rekonstrukce bytu po letech pronájmu byla nutná. Výsledek vás nadchne

Rozlehlý 140 metrový byt s velkou terasou je v posledním patře bytového domu a majitelé jej více než deset let pronajímali. Nyní se rozhodli, že by se do něj chtěli nastěhovat a začít v něm sami bydlet.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Veškeré zařízení bytu bylo už hodně „použité“, a aby se čtyřčlenná rodina cítila v bytě komfortně, byla potřeba vše vyměnit, ale také částečně upravit dispozici.

Zadání pro Zaki Design bylo následující: uzpůsobit byt rodičům a jejich dvěma dospívajícím dětem, maximalizovat úložné prostory, ale tak, aby se netvářily jako klasické skříně, zařídit interiér moderně, nadčasově a stylově jej sjednotit.

Očima designéra

„Aby se prostor více prosvětlil a obývák s kuchyní opticky zvětšil, otevřeli jsme dispozici probouráním příčky mezi vstupní chodbou a pokoji, chodbu jsme tak částečně ´vtáhli´ do obytného prostoru, a hezky ji tak propojili s kuchyní spojenou s jídelnou a obývacím pokojem,“ popisuje Petr Hodan ze studia Zaki.

Obývací prostor pak opticky oddělili od jídelny vysokým paravánem, který nabízí zavírací úložné prostory a police. Další významný sjednocující prvek představuje podlaha. Původně byla v každé místnosti položená jiná krytina, což působilo velmi nesourodě.

„Všude jsme tedy položili vinyl v dekoru světlého dřeva. Také jsme zrušili veškeré prahy a přechodové lišty, čímž se celý interiér krásně propojil a opticky zvětšil. Z původního zařízení bytu nezůstalo vůbec nic, kompletně se rekonstruovaly koupelny a veškerý nábytek kromě sedacího jsme vyrobili na míru,“ doplňuje designér Petr Hodan.

V návrhu zařízení jim nechali majitelé volnou ruku s tím, že majitelka si přeje oživit interiér žlutou barvou, ta se tam dostala pomocí židlí a doplňků. Děti si měly do pokojíků vybrat doplňkovou barvu, dcera zvolila červenou a syn zelenou.

Prakticky i na efekt

Vinyl, který je na podlaze, byl pro větší efekt použitý také k obložení zdi za vanou, toaletou a mezi sprchovým koutem a vanou. Zajímavý efekt se podařilo docílit deskami z lamina v dekoru betonové stěrky, které slouží jako přední plochy vestavěných skříní, ale také jako obklad zdi mezi chodbou a obývacím prostorem a dále v ložnici, kde je na zdi za postelí a přecházejí až na strop. Tím se opticky vymezuje prostor pro spaní.

Dalším zajímavým, avšak hlavně funkčním prvkem, je u vstupu sestava se zrcadlem, v níž je mělká skříň, které se otvírají rohy z obou stran. Je to šikovný úložný prostor na lyže a snowboardy, které tak lze z jedné strany uložit do skříně a z druhé vytáhnout.

Požadavek na úložné prostory plní vestavěné skříně, komody, prostorná kuchyň a policové systémy s otevřenými i uzavíratelnými přihrádkami. Barevný základ interiéru tvoří bílá doplněná šedou a světlým dekorem dřeva.

Zmizely příčky a dveře mezi chodbou a obytným prostorem, tak se místnosti hezky propojily.

Autor interiéru Petr Hodan, ZAKI Design

Společně se zákazníky navrhuje interiéry, které se snaží jim šít na míru a tak, aby naplňovaly jejich potřeby. Studio nabízí komplexní služby v řešení interiéru, od konzultace přes 3D návrh interiéru a návrhy zakázkového nábytku až po kompletní realizaci projektu. Cílem je každému vytvořit kvalitní a přívětivý domov, ve kterém se bude cítit dobře.

