Poškrábat, pořezat, postaršit. To dřevěným podlahám sluší nejvíc

„Nejoblíbenější je technika kartáčování a zkosené hrany, tzv. V drážky, tyto techniky se prolínají všemi současnými kolekcemi,“ říká Aleš Viktorín ze společnosti KPP.

Dřevěné kolíky čtvercového tvaru nebo spoje ve tvaru motýla dodávají podlahám jedinečný design a styl. Kolekce Da Capo

Cílem těchto úprav je vizuální úprava povrchu do rustikálnějšího vzhledu, zviditelnění a zvýraznění kresby dřeva, aby „vystoupilo“ ven, jeho „postaršení“ a optické opotřebení.

Ne že by tu ještě nedávno nebyly i opačné trendy, které chtěly dřevo stylizovat do modernější podoby. „Dřevo bylo upravováno do moderního, až umělého vzhledu, s hladkým povrchem s vysokým leskem, takže povrch vypadal skoro jako sklo. Přidávaly se perleťové pigmenty, opticky se potlačovalo dřevo na minimum a při pohledu proti světlu jste nepoznali, zda jde o dřevo nebo o laminát. Tento směr se příliš neujal,“ pokračuje Aleš Viktorín.

Dřevo však zůstává při výběru podlahových krytin stále velkým favoritem. „Každý materiál má totiž své specifické vlastnosti, které při správném a účelném umístění vyniknou a budou sloužit v domácnosti dlouhé roky,“ vysvětluje Miroslav Černý ze společnosti Bauhaus.

A pokračuje: „Dřevěné podlahy rovněž přispívají k regulaci klimatu v místnosti. Podlahy ze dřeva velmi dobře tlumí hluk, mají dlouhou životnost a lze je renovovat.“

Beyond retro dub, Frosted Oad Strip ultramatný, mořený do bíla, kartáčovaný

Přehled technik povrchových úprav

Dřevo je přírodní materiál a každé prkno, které se vyrobí, je originál. „Klidné“ krytiny s minimálními barevnými rozdíly a téměř bez suků jsou získávány z vnitřních částí stromů, které vyrůstaly v mírných klimatických podmínkách.

Naopak rustikální podlahy s výraznými rozdíly v barevnosti, se zřetelnými suky a prasklinami pocházejí spíše ze stromů z drsných severských podnebných pásů. Vyrábějí se z vnějších vrstev kmene. Tento přírodní vzhled krytiny následně zvýrazňují různé techniky povrchové úpravy.

Zkosené hrany neboli „V“ drážka

Zkosením hran u jednolamelových podlahových desek se zdůrazní tvar lamely, podlaha tak získá rustikálnější a robustnější vzhled. Výrobci docilují zkosení hran frézováním. Někdy se zkosí hrany pouze na dlouhých stranách (označení 2V), ale nejoblíbenější jsou 4V, tedy „V“ drážky na dlouhé i krátké straně lamely.

Kartáčovaný povrch

Kolekce European naturals, dekor Oak Cornwall, matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany 4V

Jde o metodu, kdy jsou vykartáčována měkká vlákna dřeva mezi tvrdými letokruhy. Kartáčováním povrchu se zvýrazní přírodní struktura a vytvoří se dodatečná textura. Ke kartáčování se používají především ocelové kartáče, kterými se z palubky odstraňuje měkká vrchní vrstva dřeviny. Dřevo tím získá velmi působivý, rustikální vzhled.

Stejný efekt se dociluje přirozeně u dřevěných povrchů namáhaných mechanickými vlivy, ale až po několika desetiletích. „Kartáčováním je dnes upraveno třeba 90 procent kolekcí dřevěných podlah Kährs, od kolekce Da Capo po nejnovější Beyond Retro,“ říká Aleš Viktorín ze společnosti Kratochvíl parket profi.

Ručně škrábaný povrch

Nerovnoměrným ručně hoblovaným povrchem se dosahuje zcela originální vzhled na způsob starých prkenných podlah. Vyškrabování zvýrazňuje a dokresluje přirozenou kresbu dřeva, většinou se používají klasická dláta i další tupé předměty.

Kährs, kolekce Smaland, dekor dub Sevede, přírodní olej, mořený do hněda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrábaný, zkosené hrany 4V

Zatímco u kartáčování zůstává povrch dřeva hladký, pouze se vyčeše měkká tkáň, což je vidět proti světlu, u ručně škrábaného povrchu je výsledkem zvlněný povrch. Při ručním škrábání se zasahuje do rovinatosti povrchu, je to hlubší zásah a výsledkem je zvlnění plochy.

Vzhled Riverstone

Ruční zpracování Riverstone je řemeslná technika, kdy se místa okolo suků ohoblují do hloubky, čímž se suky značně zvýrazní a navodí se dojem starých prkenných podlah.

„Výsledek opravdu působí, že dřevo je omleté vodou a říčními kameny. Bezprostředně kolem suku je dřevo nejtvrdší a po opracování suk vystoupí na povrch, což ucítíte, když přejedete po povrchu rukou,“ říká odborník Aleš Viktorín.

Řezaná struktura

Řezáním se narušuje a odstraňuje měkká vrchní vrstva dřeviny. Palubky mohou být řezané příčně či podélně, řezání může probíhat strojově i ručně. Tato úprava je typická například pro kolekci Kährs Smäland.

Dřevěné kolíky

Kolekce Da Capo - dekor dub Sparuto kouřový, upravený přírodním olejem, kartáčovaný, ručně škrábaný, s dřevěnými kolíky, hrany 4V

Dřevěné kolíky čtvercového tvaru nebo spoje ve tvaru motýla jsou precizně řemeslně zpracovány a dodávají tak podlahám jedinečný design a styl.

„Dnes už to je jen o designu, o umocnění starého vzhledu podlahy. Dříve se podlahy kolíkovaly, tak se kotvily, takže kolíky měly praktickou funkci. Klasickou ukázkou je kolece Kährs Da Capo,“ říká Aleš Viktorín.

Podlahy starobylého vzhledu

Spojením vzhledu časem opotřebované podlahy s matným povrchem, ošetřeným přírodním olejem, je dosaženo zvlášť útulné atmosféry starých podlahových krytin. „Řekl bych, že tady se spojilo více technik, aby dřevo ostařily a vypadalo opotřebovaněji,“ popisuje Aleš Viktorín.

Moření

Mořidla slouží ke zkrášlení barev daných přírodou, nabízejí různorodé odstíny, od světlých po tmavé, hluboké a exotické barvy. Mořená podlaha získává nový barevný nádech, mořením se mohou sjednocovat či naopak zvýrazňovat barevné nesoulady dřeviny, podtrhne se přírodní struktura dřeviny se suky a letokruhy.

Dřevěná podlaha dub Nero je díky své barvě a povrchové úpravě ideální do stylových interiérů.

Bělení

Bělení je moření, při kterém se dřevo zesvětluje, vytvářejí se zajímavé bílé kresby. Pomocí bělení se rovněž odstraňují nežádoucí barevné skvrny. K bělení se využívá především pigmentovaných laků a olejů.