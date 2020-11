U dřevěných krytin lze změnit barvu i dodatečně, chce to však odborníka

Zda vyberete podlahu tmavou, nebo světlou, záleží jen na vás, ale je dobré volbu promyslet. Naštěstí lze u dřevěných krytin lze barvu dodatečně změnit.

Protáhlý světlý interiér se s měnící se barvou dřevěné podlahy mění, světlá podlaha jej zvětšuje.

Skutečnost, zda je podlaha světlá, či tmavá, hraje v interiéru důležitou roli. Co v prostoru ten který typ způsobí, záleží na rozloze místnosti, její orientaci na světové strany i množství světla dopadajícího okny.

Obecně platí, že tmavá podlaha je schopná část světla pohltit, což je žádoucí třeba v rozlehlých nebo prosklených interiérech, místnost zároveň prohřeje a zútulní. Proti tomu světlé materiály na podlaze světlo odrážejí, podtrhují dojem prostornosti a čistoty interiéru a rozjasňují jej.

Podlahu si můžete vybrat nanečisto

Vnímání stejné podlahy se proměňuje i podle barevnosti stěn a stropu. Například kombinace světlé podlahy se světlými bočními stěnami a tmavou zadní stěnou snižuje hloubku prostoru. Světlá podlaha, stěny i strop maximálně zvýší dojem prostornosti interiéru. Tento „trik“ je oblíbený zejména ve skandinávském stylu.

Naproti tomu kombinace tmavá podlaha – světlé stěny – světlý strop místnost opticky rozšíří, bude-li strop také tmavý, prostor se tím pocitově sníží. A tak dále. Než si barvu podlahy vyberete, raději si její působení v konkrétním případě vyzkoušejte, například s pomocí aplikace kpponline.cz.

Stačí si pořídit fotografii interiéru, zvolit v aplikaci typ podlahové krytiny (dřevěná, laminátová, vinylová apod.) a její design. Postupně můžete podobu podlahy měnit a zjistit, jak se s tím bude proměňovat i celkové působení prostoru.

Barvy a slunce

Před volbou materiálu podlahy byste měli vědět, že všechny přírodní krytiny mění postupem času svou barvu. Platí to zejména pro podlahy dřevěné.

„Ani pravidelná údržba však nezamezí procesu oxidace, k němuž dochází vlivem slunečního záření u každého dřeva. Tato změna je postupná a velmi pomalá, takže si jí zákazník nevšimne až do okamžiku, kdy například zvedne kusový koberec,“ vysvětluje Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket profi.

Podlaha z masivního dřeva je v kombinaci s bílými skříněmi s vnitřním osvětlením skvělé nadčasové řešení.

V místnostech orientovaných na jih, které mají navíc třeba velké prosklené plochy, je tento proces podstatně rychlejší než v místnostech orientovaných na sever, s malými či dobře zastíněnými okny. Nicméně i zde proces probíhá.

„Oxidaci nelze zabránit žádnou povrchovou úpravou, ani lakovanou, ani olejovanou. Dnes se při výrobě sice používají UV lampami vytvrzené laky, ale znamená to pouze, že původní barvu si zachovává jen lak sám o sobě, nežloutne jako jeho předchůdci. I pod takovým lakem však dřevo oxiduje,“upozorňuje Milan Mrkáček.

Na výrobu podlah se používají různé dřeviny, javor, jasan, buk, ořech, třešeň či dřeviny exotické, nejrozšířenější je však dub, a to jak pro svou kresbu, tak pro dobré vlastnosti, zejména tvrdost, a pro vhodnost použití na systémech podlahového topení.

V České republice je přes 90 procent dřevěných podlah právě dubových. Dub si svou oblíbenost drží už řadu let, ale mění se trendy v odstínech. Před lety byly žádané tmavé odstíny podlah, a to i opravdu velmi tmavé. Poté se trend obrátil a do popředí se dostaly tóny světlé, tedy duby bělené, a to až do úplně bílých odstínů.

„V posledním roce zažíváme návrat k opravdu přirozenému vzhledu dřeva, tedy ke středně hnědé,“ líčí trendy v čase Milan Mrkáček a pokračuje: „Dubu v rámci prodeje dřevěných podlah před dvěma desetiletími konkuroval buk, dnes je zcela na okraji zájmu. Dalším trendem, který zmizel beze stopy, byla před přibližně deseti lety vlna červených dřevěných podlah. Žádané byly dekory třešně nebo exotických dřevin, jako jsou merbau či jatoba.“

Mozaiková podlaha z tropického dřeva merbau vyvolává pocit tepla.

To, z jakého dřeva je podlaha vyrobena, je pro změny barevnosti také důležité. Například jatoba má při pokládce červenohnědý až hnědý nádech, ale postupně se vyrýsuje do sytě červené. Přírodní dub má po pokládce světle hnědou barvu, která postupně tmavne.

Bukové dřevo žloutne. Změny vlivem slunečního záření probíhají opravdu u všech dřevin, menší jsou nicméně u těch, jejichž přirozená barva byla výrazně změněna. Čím více pigmentu ve dřevě, tím nastanou méně zásadní změny odstínu.

Podlahu můžete přebarvit, ale jen dřevěnou

Širší barevnou škálu, z níž můžete vybírat, nabízejí dřevěné podlahy olejované. Pigmentové oleje probarví dřevinu do hloubky několika desetin milimetru pod povrch, při případné renovaci, ale i při běžném provozu tak dochází k jejich odstranění. Proto je nutné dodržovat doporučenou údržbu a olej průběžně doplňovat.

Právě u olejovaných podlah lze v průběhu let barvu krytiny poměrně snadno změnit. Technologie se vyvíjejí a k dispozici je dnes podlahářská chemie, s jejíž pomocí lze u instalované podlahy jednoduše změnit barvu. A to i opravdu výrazně, například z bělené na tmavě hnědou nebo opačně.

Trendy ve dřevě: tmavá podlaha dokáže i velký prostor zmenšit.

„U podlah lakovaných je tento úkon o něco složitější, protože je třeba povrch nejprve zbrousit. Rád bych upozornil, že přestože jde o poměrně jednoduchý proces, přebarvení podlahy doporučuji svěřit zručným odborníkům,“ nabádá Milan Mrkáček.

Dobré je také vědět, že přebarvování není donekonečna opakovatelný proces, přebrousitelnost vrstvených podlah se pohybuje mezi třemi až čtyřmi cykly za životnost. A ještě jedno upozornění na závěr: dodatečné změny barvy jsou možné jen u dřevěných podlah, vinyl nebo laminát takové možnosti neskýtají.