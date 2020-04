Život v Hollywoodu s koronavirem: filmy se netočí, kupují se zbraně

Šerif Los Angeles County Alex Villaneuva oznámil, že obchody se zbraněmi a střelivem je potřeba zavřít. Ve městě, kde je prodej zbraní považován za základní podnikání a potřebu, to vzbudilo velký odpor, demonstrace a dokonce i federální žalobu.

Před prodejnami s potravinami se tvoří neustále fronty.

Eric Garcetti, starosta Los Angeles, zase v pondělí 6. dubna oznámil, že kvůli finanční zátěži způsobené covid-19 pronajímatelé nemohou zvýšit nájemné.

Federální, státní a místní zástupci navíc poskytují určitou ochranu před vystěhováním a zabavením majetku během stupňující se pandemie, aby chránili obyvatele před ztrátou jejich domovů.

Guvernér Kalifornie, Gavin Newsom, pak vydal příkaz, který zástupcům měst povoluje chránit obyvatele před výpadky elektřiny, vody a plynu pro všechny postižené. V jeho prohlášení se však také uvádí: „Vyhláška nezbavuje nájemce povinnosti platit nájemné. Ochrana je účinná jen do 31. května 2020, nebude-li prodloužena.“

Filmový svět se zastavil

Americký zábavní průmysl reagoval na pandemickou krizi tím, že omezil vstup do většiny z více než čtyřiceti tisíc kin ve Spojených státech. Tematické parky byly uzavřeny, koncerty zrušeny, show na Broadway pozastaveny.

Několik filmů odložilo premiéry na červených kobercích po celém světě a více než sto televizních seriálů přestalo vyrábět nové epizody.

Průmysl, který prosperoval v hlavním městě světové kinematografie, zažívá ohromnou krizi, větší než kdykoliv předtím ve své historii. Všechna odvětví show byznysu to cítí.

Byl zrušen i populární festival Czech That Film naplánovaný na 26. března v Los Angeles. Koordinátorka Aneta Campbellová v tiskové zprávě k tomu uvedla: „Vzhledem k rostoucí závažnosti situace v Kalifornii a na celém světě musíme jednat s velkou opatrností. Naše slavnosti se odkládají na pozdější datum, které bude brzy oznámeno.“

Virus ochromil i prodej nemovitostí v Los Angeles

Výrazně se omezil i prodej nemovitostí. Makléřka Lida Sandera ze Sotheby‘s International v Manhattan Beach současnou situaci popisuje takto: „Nemůžeme ukazovat domy zájemcům, tak jak tomu bylo dříve. Nabízíme nejdříve webové stránky, kde jsou videa a fotografie. Pokud někdo projeví skutečný zájem, musí prokázat finanční způsobilost. Návštěvy domu jsou i přesto omezené, a pokud k nim dojde, nikdo se nesmí ničeho dotýkat a děti sebou raději ani nebrat.“

Stavebniny se nyní prodávají velmi dobře, zde se život nezastavil.

Když Lida dům po prohlídce zavírá, musí otřít všechny kliky či nábytek, kterého se zájemci přes zákaz mohli dotknout, dezinfekčními ubrousky. Používají se ochranné návleky na boty, ty je po prohlídce třeba ihned odnést a vyprat.

„Díky tomu dnes prodej domu vyžaduje delší dobu a nejen kvůli koronaviru. Velký vliv na to mají i pohyby na burze. Pokud dnes chce potencionální kupec nebo majitel odstoupit od smlouvy kvůli covid-19, celá prodejní akce je totiž zrušena bez pokuty,“ doplňuje Lida Sandera.

I stavebnictví má svá omezení. „Pořád pracujeme, i když podmínky jsme museli přizpůsobit novým nařízením. Každý na staveništi musí nosit masky, rukavice a dodržovat vzdálenost mezi sebou na dva metry. Městští kontroloři chodí a razítkují kvalitně provedené práce, takže se jenom bojím, aby nikdo nebyl nakažen. To by nám způsobilo velké potíže,“ popisuje stavitel Jiří Barteček.

Zavřené prodejny se zbraněmi vyvolaly velkou nevoli u řady lidí i politiků.

Mění se priority

Designérka, úspěšná scénografka a výtvarnice Madla Hruza vystudovala scénografii na VŠUP, emigrovala do Norska, kde pracovala řadu let pro Národní divadlo i Det Norske Theater, druhé největší divadlo v Oslo, spolupracovala i s filmaři. Pak se přestěhovala do USA za dcerou.

Pandemii komentuje ze svého pohledu: „Myslím, že poslední dobou jako kdyby na nic nebyl čas, veškeré projekty musely být hotové co nejrychleji, aby toho člověk co nejvíc stihnul. Jen se vyspat a pokračovat dál. Teď nastala doba, která nutí zamyslet se nad životními prioritami a přerovnat je na podstatné a zbytečné. To, co byla zastrčeno na chvíle, až jednou bude čas, se najednou stalo hlavní prioritou. Jsou to hlavně vztahy a rodina. A také samotný proces tvorby, u mě malování obrazů.“

Hudební skladatel Elia Cmíral se narodil v roce 1950 v Československu. V roce 1998 vyhrál Movieline Young Hollywood Award za nejlepší soundtrack. Jeho hudba zaznívá hlavně v thrillerech a hororech. Je i autorem hudby pro film Habermannův mlýn.

Zastavení práce filmařů ovlivnilo i další profese. „Několik filmových projektů, které jsem měl dělat, se zastavily. Pokračuji proto v práci na vlastní tvorbě. Pracuji s mojí kolegyní skladatelkou na orchestrální suitě Šest příběhů z kouzelné zahrady. Zároveň píšu krátkou, jednovětou skladbu ‚Altered Mind of 20-20‘ pro smyčcový kvartet a elektroniku. Nenudím se,“ prohlašuje Elia Cmíral, hudební skladatel, který žije v USA už od roku 1987.