Umí skládat hudbu, ale také bydlet: v Praze si užívá penthouse 7+kk

Jak se vám v Karlíně bydlí?

Obrovsky mě baví jeho kosmopolitní energie. Když pracujete doma, tak jediná možnost, jak se socializovat, je vyjít ven do nejbližších restaurací a kaváren, kde mě už znají a mám všude kamarády.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

To je na Karlíně nejlepší. Ta pestrá komunita skvělých lidi, hodně umělců a vytříbená gastronomie. Prostor jsem hledal několik let. Byla to vlastně náhoda. Můj požadavek zahrnoval i garáže, a tak se nabídka zužovala. Hledal jsem zároveň něco atypického, inspirativního, kde budu moci i skládat hudbu. Nic bych na něm po šesti letech neměnil.

Popište nám svůj penthouse…

Úplně horní patro je relaxační s hlavní ložnicí, šatnami, obývákem a jednou z teras. V prostředním patře dominuje hlavní obývací pokoj s jídelnou, kuchyní a proskleným stropem. Je tu i relaxační pokoj pod šikmou střechou, který využívám na čtení a odpočinek. Spodní patro je zaměřené na studio, pokoje pro hosty nebo dětské pokoje.

V bytě jsou čtyři koupelny a několik technických místností. Je to místo, kde se dobře napojím ve studiu na práci a nevyčerpám se, kde se cítím doma, kde umím meditovat. Mám rád české věci, takže ty tu převažují. Poslední úlovek je od české sklárny Rückl. Miluji jejich kolekce Love a ABC. Nebo stará světla z českých továren, co mám v obýváku. Ve studiu mám nové svítidlo od Vladana Behala.

Jakou hudbu doma posloucháte?

Hodně současnou vážnou hudbu, pak i elektroniku, každý den jinou, záleží vždy, na čem pracuji. Momentálně dokončuji desku vážné hudby se symfonickým orchestrem, která by měla vyjít začátkem příštího roku.

Co byste chtěl mít v obývacím pokoji?

Rodinu. Ale co bych tu nechtěl mít, je rotoped a „vyservisované“ žehlicí prkno.

Aktuální bydlení je konečné?

Možná se příští rok změní hodně věcí v oblasti mého výskytu, a tak nechci nic zakřiknout nebo předvídat. Ale karlínský byt si i tak nechám. Je to srdcovka!

Kdo je Karel Havlíček „Narodil jsem se v Praze ve Vinohradské nemocnici, ale jelikož můj tatínek byl novinář ČTK, cestovali jsme jako děti po světě a zpět do Prahy jsme se vrátili až v mých 11 letech. Část mé rodiny žije v LA, a tak se to určitě projevilo i na mém současném bydlení. Rád cestuji a poznávám nové kultury a města.“ Karel Havlíček je úspěšným hudebním skladatelem, jehož rozsáhlé portfolio zahrnuje originální hudbu k filmům, seriálům, reklamám a muzikálům. Jeho skladby zazněly například v americkém ceněném filmu Lion Ark, úspěšném hororu Ghoul Petra Jákla ml. nebo seriálu Terapie či Mamon, které pocházejí z originální produkce HBO Europe. Je mj. autorem hudeb TV kanálu ČT24 zahrnující i hlavní zpravodajskou relaci Události, ČT Sport a Fanda. Předtím, než se stal hudebníkem na volné noze, autorem písňových textů a producentem, hrál a skládal v kapele Southpaw.

Svítidlo Shibari od Bommy si Karel zamiloval na první pohled. Líbí se mu technika vázání černého provazu v protikladu s krásným křišťálovým sklem. Je umístěno nad proskleným stropem, a tak prosvětluje dvě patra najednou. Nádhera.

Další zajímavé rozhovory a návštěvy najdete v časopise Domov.