Sousedé buší, mlátí a kopou. Hluk je příšerný, šance na změnu nulové

Nedávno se Karel s manželkou nastěhovali do vysněného bytu. Pohodu však kazí sousedé nad nimi. „Stále jim něco padá, často je slyšet rány. A jejich úklid, to je smršť s neustálým boucháním do radiátoru. Chovají se, jako by bydleli na samotě,“ popisuje Karel problémy pro seriál Sousedské války.