Pětibojař David Svoboda žije v milovaných Dejvicích. Srdce má na Dukle

1:00 , aktualizováno 1:00

Osmnáct let trávil v Dejvicích den co den kromě závodů, ale až teď se do nich pětibojař David Svoboda konečně přestěhoval. Běhá tu své oblíbené trasy, chodí na stadion Juliska Dukly Praha a bydlí tu i jeho starší bratr Pavel. Článek přinesl magazín City Life, který vychází každý poslední pátek v měsíci.