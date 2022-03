Davide Mattioli se přestěhoval. Nový domov našel opět na Šumavě

Staromládenecký byt 4+1 blízko Prachatic si Davide nechal zrekonstruovat, neboť stav, v jakém ho přebíral, mu moc neseděl. „Měl jsem předtím malý byt a to mi opravdu nevyhovovalo, myslel jsem, že se zblázním. Tady je to o moc příjemnější, má to dohromady devadesát čtyři metrů čtverečních,“ pochvaluje si Davide.

„Jediné, z čeho mám maličko obavy, je zima, neboť tady jsme sedm set padesát metrů nad mořem, takže se dá předpokládat, že tu bude dost sněhu a mrazu, to nemám rád,“ svěřuje se italský sympaťák.

Za velkou devízu zdejšího bydlení považuje Davide Mattioli své sousedy. „Potkalo mě ohromné štěstí. Opravdu obrovské, protože zdejší sousedi v bytovce, to je jako rodina, všichni se známe a všichni jsou neuvěřitelně milí a příjemní,“ pochvaluje si zpěvák.

„S jednou rodinou to tady dokonce zašlo tak daleko, že jsem jim dal své klíče, a když tu nejsem a bylo by něco potřeba, třeba kdyby se něco stalo, praskla voda nebo došlo k havárii, tak aby měli do bytu přístup,“ říká.

Zařízení bytu je standardní záležitost. „Vše jsem nakupoval ve velkém obchodním domě s nábytkem. Mám s nimi tu nejlepší zkušenost. Mému vkusu vyhovuje spíše rustikální nábytek a tam jsem sehnal všechno, včetně nějakých interiérových dekorací,“ pochvaluje si.

Trošičku náročnější to prý bylo se smontováním nábytku. „Měl jsem tady na to takové dva šikovné kluky, kteří všechno postavili a smontovali. Já, co se týká manuálních prací, zvládnu akorát hrát na piano,“ směje se Davide.

V hospodě bylo veselo

V Čechách si žije Davide svůj sen, a jelikož se už několikrát stěhoval, moc dobře zná zdejší zvyklosti. Jako správný přistěhovalec se zastavil i v místní hospodě.

„Není to velká obec, je tu jen jedna hospoda a nachází se blízko kostela. Byl jsem tam zatím jen jednou, představit se, a už za tu jednu hodně veselou návštěvu jsem si tam nadělal nějaké kamarády,“ říká s širokým úsměvem a dodává, že navštěvuje i místní obchod, takže je se sousedy hezky v kontaktu.

Byt je v druhém nadzemním podlaží a má klasický panelákový půdorys, kde se z centrální chodby ve tvaru L vstupuje do jednotlivých místností. Alfou a omegou je kuchyně, která je nejen velkoryse prostorově řešená, ale je z ní i nejhezčí výhled.

Bytovka je totiž postavena v kopci a právě z kuchyně a sousedícího obývacího pokoje je rozhled do kraje, zatímco z ložnic na druhé straně bytu se nabízí pouze pohled do svahu.

„Je tu nesmírně klidné bydlení, přestože je byt v těsné blízkosti hlavní silnice, provoz po ní není nijak velký,“ pochvaluje si Mattioli s tím, že mezi bytovkou a silnicí jsou navíc ještě vzrostlé stromy, které hluk také utlumí.

Rekonstrukce bytu byla skutečně důkladná, od podlahy, přes zdi až po stropy. Totální přestavbou prošla i koupelna, za niž by se nyní nemusel stydět leckterý hotel. Vedle koupelny, kuchyně a obýváku má byt ještě dvě ložnice a pracovnu s pianem.

„Jedna z ložnic je ta, ve které normálně spím, a druhý pokoj je pro hosty, například kdyby za mnou někdo přijel na návštěvu,“ vysvětluje Davide. Ze zařízení ložnic zaujmou poměrně vysoké postele.

„Já už mám svoje roky a na vstávání z nízkých roštů jsem už zkrátka starý. Kdo si jednou zkusí mít hezky vysokou postel, už nikdy nechce nic jiného. Když se můžeš ráno jen pohodlně posadit a bez větší námahy postavit, to prostě nemá chybu,“ říká spokojeně.