Byt v renesančním domě ze 13. století uchvacuje malovanými stropy

Atraktivní podívaná zdobí strop celého 45 m2 velkého bytu ve čtvrtém podlaží a dokonce sahá až nad balkon vedoucí do dvora domu. Aby se stropy mohly uplatnit v celé své kráse, bylo třeba zásahu restaurátorů.

Interiér situovaný v nejužším křídle domu, s repasovanými okny do ulice i na pavlač, v převážně bílém provedení, nechává trámy co nejvíce vyniknout.

Z otevřené dispozice je pevně sklem a posuvnými dveřmi odděleno pouze hygienické zázemí. Sádrokartonové předěly zmizely. Stěny ložnice nyní tvoří lehké demontovatelné příčky a úložný nábytek. Prostor je tedy možné kdykoli vrátit do původní podoby.

Byt s plány do budoucna

Před lety koupil dům developer, zrealizoval jeho dílčí úpravy a později pak byty rozprodal. Nyní je malý, ale půvabný interiér určený k střednědobému pronájmu, později bude sloužit některému z dětí současných majitelů, kteří se spoluprací s architektkou Ivanou Dombkovou a Rostislavem Černíkem zasloužili o jeho smysluplné a atraktivní zvelebení.

Byt nemá klasický obývací pokoj. Obytný prostor je propojen s velkoryse koncipovanou kuchyní a na míru zhotovený gauč může sloužit jako kvalitní lůžko třetí osobě. Interiér je vytvořený se záměrem optimální služby mladému páru, případně i s malým dítětem.

Plnohodnotná kuchyň má však na přání majitelů všechno nezbytné vybavení, skutečně se tu počítá s vařením. Zděnými příčkami a dveřmi je oddělena jen WC místnost sousedící s prostorným walk-in sprchovým koutem, kde byla použita neutrální betonová stěrka, která nikterak nekonkuruje atraktivním stropům, stejně jako na podlaze aplikovaná tmavá dlažba a bělená dubová prkna.

Nábytková příčka oddělující ložnici od chodby v sobě ukrývá úložné prostory i otevřený odkládací prostor na kabelky a další nezbytnosti ve vstupním zázemí. Celý byt je vytápěný elektrickým podlahovým kabelem.

Barvě malovaných stropů na lodžii je přizpůsoben i šedivý odstín laku repasovaných dveří.

„Snažili jsme se co nejvíc zachovat původní charakter bytu určený historickým stropem. Důsledně jsme dbali na to, abychom do něj nezasáhli a zůstal v interiéru dominantním prvkem. Vše ostatní utváří jen smysluplná vestavba funkčních předmětů,“ vysvětlují architektka Ivana Dombková a Rostislav Černík z architektonického studia I. D. Arch, kteří se při tvorbě snaží o moudrá a zároveň i vzrušující řešení, o maximální pochopení a vnímání všech souvislostí.

Velmi jim záleží na celistvosti jejich díla, proto se zabývají i konečnou realizací svých návrhů. Věří, že neexistuje malá a velká architektura, ale jen dobrá, nebo žádná.

