Jak se předělává koupelna po 30 letech, když má sloužit stejně dlouho

Po víc než čtvrtstoletí proto proběhla začátkem letošního roku rekonstrukce koupelny a toalety. Přestože je byt poměrně velký, dispozice má pár slabin, kupříkladu umístění a plochu sociálního zařízení.

Původně byla v koupelně rohová vana.

Byt stavěný na klíč sliboval uživatelský komfort. Jenže většina prací včetně projektu domu probíhala tehdy narychlo a překotně. A tak je prostor určený pro toaletu vedle vstupních dveří předimenzovaný, naopak koupelně chyběly centimetry na velkorysé vybavení.

Vzhledem ke konstrukci vyzdívaného skeletu a daným domovním odpadům bylo potřeba respektovat umístění vany, umyvadel i toalety.

Majitelům se povedlo do úzké místnosti (určené jen pro WC a umývátko) nainstalovat do rohu sprchový kout ve tvaru kruhové výseče a k toaletní míse přidat bidet. Nevýhodou je přímý vstup ze „špinavé“ zóny předsíně. Uvolnila se tím však (také úzká) koupelna, do které majitelé dali rohovou vanu a dvě umyvadla. Vestavná pračka se stala součástí linky velké kuchyně.

Svépomocný začátek

Překotné devadesátky se promítaly do stavění, módy, ale i vzhledu koupelen. V interiérech vládly podbízivě hřejivé barvy a rustikální atmosféra. Tomu odpovídala nabídka koupelnových studií, která dovážela hlavně španělské a italské stylové zboží.

Majitelka si připravila „kladečský“ plán a vybrala dlažbu i dekorativní listely v barvě vybledlé terakoty. Autentický dojem umocňovaly nepravidelné hrany dlažby. „Vnímala jsem, že v městském bytě to nemůžu přehánět, ,stylovost’ jsem zjemnila bílým obkladem,“ vzpomíná.

Autorem koupelnové série 10 stupňů je český designér Kryštof Nosál.

A pokračuje: „Tehdejší nabídka koupelnového nábytku nebyla pestrá. Nechala jsem svařit kovovou kostru pultu, který pak stačilo obložit a podepřít kovovým podnožím. Dřevěné úložné kontejnery a galerku vyrobil truhlář.“

Určitý refresh obou místností během dvou desítek let proběhl: dřevěný dekor skříněk překryl tmavě šedý nátěr, redukovaly se doplňky, ručníky musely být bílé, šedé a černé.

Rozhodnutí o rekonstrukci urychlily až dosluhující protékající záchod, netěsnící odtok vany, oprýskaný chrom vodovodních baterií, rezavějící radiátory či „potící se“ stará okna.

Nakloněné designu

Přestože se dospělé děti odstěhovaly, rodiče v bytě zůstávají. Úpravy však přizpůsobili tomu, aby v budoucnu mohla žít v bytě jedna z dcer s rodinou. Koupelnu využívá majitelka, manžel se sprchuje, takže druhá místnost je laděná do pánského stylu.

Na rekonstrukci se rodina chystala s přestávkami dva roky. Důvodů bylo víc, do bourání se jim moc nechtělo a nebyl čas. Ovšem ani to hodně podstatné – řemeslníci.

„Nejjednodušší se ukázala jako první v řadě výměna oken za nová plastová značky Vekra. Kvůli domovní fasádě musela zůstat na pohled identická. Moderní vylepšení je schované v konstrukci, počtu, kvalitě a lepší bezpečnosti skel,“ vysvětluje majitelka. Dům totiž stojí ve svahu, takže okna do koupelny jsou zvenčí relativně „dostupná“.

Dlažba ze série Extra v šedohnědém odstínu má rozměr 60×60 cm.

„Druhým českým výrobcem, kterého jsme zvolili, byl Ravak. Přestože trendů přibylo, držela jsem se neutrální jednoduchosti a bílé. Dekor dřeva by se mi nejspíš brzy okoukal. Zopakovali jsme umístění zařizovacích předmětů, proto stačilo v karlínském showroomu s jejich odborníkem vše vybrat,“ vysvětluje výběr dalšího tuzemského výrobce majitelka.

Většina výrobků včetně vany, dvou nábytkových umyvadel do koupelny, vysoké skříňky a chromovaných doplňků je z designové kolekce 10 stupňů. Její autor Kryštof Nosál vyřešil sešikmením například sezení a odkládací plochu vany. V koupelně září designový kus, o kterém majitelka snila mnohem dříve, než padlo rozhodnutí o rekonstrukci – kulaté zrcadlo v plastovém „plisé“ rámu z kolekce Kartell by Laufen.

Když Extra vypadá extra

Keramické obklady a dlažby jsou opět české provenience, manželé zvolili české RAKO. „Věděla jsem, že chci v základu velký formát, žádnou mozaiku, nějaký kontrast k bílé… Přednost jsem dala šedé před béžovou. Po pár návštěvách showroomu (domů vždy vybavená jinými vzorky) jsem získala pocit, že šedá nemá padesát odstínů, ale aspoň tisíc,“ přibližuje majitelka.

Nakonec Zvítězila série Extra v šedohnědém odstínu. To proto, že dlažba 60 × 60 cm má ABS povrch, na němž se lomí dopadající světlo a je příjemný na dotek i praktický na úklid. Ze stejné kolekce je na stěně bílý, sametově působící obklad 30 × 60 cm.

Toaleta se sprchovým koutem po proměně

Zhruba tři čtvrtě roku trvalo shánění řemeslníků, které se trefilo do začátku energetické krize. Skoro to vypadalo, že koupená sanita zůstane ležet v garáži dalším rokem. Zatímco třeba stavební firma dala do rozpočtu částku za práci obkladače 60 tisíc, jí najatý řemeslník při návštěvě už požadoval 120 tisíc a ještě se tvářil dotčeně, když požadovanou částku majitelé odmítli. Nakonec manželé přestali „lovit na trhu práce“’ a oslovili profesionální RAKO servis. Tam jim připravili rozpočet i kladečské plány. Elektrikářskou a instalatérskou firmu měli vybrané už před tím.

„Akce začala letos ráno 2. ledna. Firma zvládla bourání, odvoz suti, betonování, přípravu otvorů a povrchů během měsíce a majitelka spokojeně hodnotí: „Takový termín si pro přestavbu vybere málokdo. Nakonec byl tím nejlepším a máme čas na jarní aktivity. Řemeslníci dostali klíč a my tím pádem volno. Nečekala jsem, že už po měsíci se budeme v krásně obložených prostorách sprchovat a koupat,“ říká na závěr spokojená majitelka a hlavní hnací motor přestavby.