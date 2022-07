Mladý pár se při rekonstrukci bytu nebál barev ani velké koupelny

Klienti se rozhodli pro jednoduché tvary, kvalitní materiály a pustili do svého bytu i barvy. Nechtěli své bydlení zahltit spoustou nábytku. Úkolem bylo vymyslet takové řešení, kde budou úložné prostory spíše nenápadné. To vyžadovalo téměř veškerý nábytek navrhnout na míru.

„Použití březové překližky v kombinaci s modrou a žlutou v laku a hra dekorativních hran překližkových desek v detailech nábytku jen podtrhují svěží vzhled celého prostoru a jeho útulnost,“ říká designérka Kateřina Pečeňová, která dostala projekt na starost.

Radikální změna dispozice

Kompletní rekonstrukce spočívala zejména v radikální změně dispozice, výměně všech podlah a dveří. Ty jsou v tomto bytě podstatným prvkem, který dělá celý prostor zajímavým a také praktickým společně s promyšleným, kvalitním a velkorysým osvětlením. Do celého prostoru byla vybrána masivní dubová podlaha.

Dvoukřídlé posuvné vstupní dveře z předsíně do obývací části, bezfalcové dveře do ostatních místností, i dveře bez zárubní, které zajišťují nenápadný průchod z ložnice do příštího dětského pokoje, posunují vzhled celého bytu na vysokou úroveň.

Vstupní hala s chodbou byla zmenšena ve prospěch velkého obývacího pokoje s kuchyní, který je centrem celého bytu uzpůsobeným pro setkávání majitelů s přáteli, společné zábavy i vaření.

Na vybavení kuchyně i její velikost kladli majitelé také velký důraz, protože jsou milovníky dobrého jídla, které si také rádi sami připravují. Měli rovněž požadavek na malý vinný „koutek“, pomyslně jej tvoří vinotéka zabudovaná do kuchyňského ostrůvku a samostatná barová skříňka. Do prostoru se vešla i dostatečná, přitom nenápadná spižírna.

Byla vytvořena malá koupelna s WC u vstupu a zvětšena hlavní koupelna, aby se do ní vešla velkorysá vana pro dva, dvě umyvadla, sprchový kout i WC.

Vybavení dveře: Sapeli

podlaha: DEBA Bohemia

okenní stínění: Styltex osvětlení: Profilighting koupelny: Aquastyl

stavební úpravy: Litaveron

„Do ložnice se podařilo umístit i samostatnou šatnu. Je zde stále dostatek prostoru, který není zatížený klasickou vestavnou skříní. Součástí návrhu byl také prostorově atypický pokoj pro hosty, využívaný v případě potřeby jako pracovna. Na návrh ještě čeká poslední místnost, kam je plánovaný dětský pokoj,“ doplňuje designérka Kateřina Pečeňová.

Vizitka designérky Ing. Kateřina Pečeňová Za nejdůležitější při své práci považuje vzájemný vztah a komunikaci s klientem, jen tak mu může vytvořit interiér na míru. Pokud se chcete aktivně účastnit navrhování vašeho interiéru, nabízí také službu Design Tandem, kdy ke klientovi přijede s katalogy, vzorky, a zejména se svým know-how a společně probere jeho představu. „Naopak, pokud potřebujete zařídit vše na klíč, dělám svým návrhům i projektového manažera, zajistím pro vás realizaci návrhu ve spolupráci s dodavateli všech potřebných profesí, které mám za léta praxe ověřené, a vy můžete přijít a rovnou bydlet,“ říká Kateřina Pečeňová.

