Na koupelnu snů dlouho šetřila, bohužel nestihla dotaci na kotel

Dnes už by v novostavbě v bytě 2 + 1 s celkovou obytnou plochou 80 m2 společná koupelna s toaletou možná nebyla. S ohledem na dispozici bytu však majitelka neměla jiné řešení, klozet musel zůstat v poměrně malé koupelně s plochou necelých 3,5 m2.

Už před rekonstrukcí před 30 roky museli řemeslníci zapustit vanu do zdi, aby se vedle ní vešlo umyvadlo.

Radikální proměna však byla nejen možná, ale dokonce i nutná. Není divu – vzhled koupelny se nezměnil takřka třicet let. Tehdy prošla úpravou svépomocí, kdy se mladí manželé pustili do rekonstrukce koupelny, která byla v původním stavu ještě z dvacátých let minulého století, kdy činžovní dům postavili.

Změny na přání

Z manželské dvojice se synem zůstala nakonec v bytě jen Klára. Oba muži šli za „hlasem svého srdce“, to už tak bývá. Z jednoho platu proto majitelce trvalo řadu let, než našetřila na potřebnou proměnu.

V koupelně s výškou 3,5 metru bylo nutné vyměnit vše, od obkladů, stropního podhledu, karmy až po veškeré sanitární vybavení. Své představy musela majitelka hodně korigovat: nejdříve upustila od dřevěné podlahy a rozhodla se dát přednost dlažbě s dekorem dřeva. Pak vzdala i kombinaci bílých obkladů s obkladačkami s výrazným dekorem.

Dvířka do podhledu, kde je umístěný kotel.

Hlavní změna oproti plánu však byla úplně v něčem jiném. Po konzultaci se stavební firmou se rozhodla pro radikální řešení: místo karmy zvolila plynový kondenzační kotel Naneo EMC-S De Dietrich, který se díky malým rozměrům podařilo umístit nad sádrokartonový podhled v koupelně. Dnes ji mrzí jediné, bohužel si nestihla včas vyřídit dotaci z programu Zelená úsporám, a nedostala tak na nový kotel ani korunu.

Naštěstí se jí během dalších měsíců podařilo našetřit na nové radiátory, které nahradily kamna WAW a snadno se připojily na nový kotel. Ten se stará v celém bytě i o teplou vodu a také o otopný žebřík v koupelně.

Plánování do budoucna

V koupelně s rozměry 230 × 155 cm se muselo pečlivě počítat s každým centimetrem, „volno“ bylo jen směrem nahoru. „Pryč musely všechny ‚rožky‘, pod nimiž byly vedené rozvody a které kazily dojem z celé koupelny, trubky se musely zasekat do zdí. Problém byl i s omítkami, jakmile jsme se jich dotkli, půl koupelny spadlo. Z estetického hlediska jsme doporučili pořízení zabudované mělké skříňky se zrcadlovými dvířky místo polic, truhlář ji vyrobil přesně na míru,“ vypočítává Jiří Wagner, s čím se jeho firma potýkala.

Nejzásadnější změnu v koupelně vlastně nevidíte, kotel je umístěný nad sádrokartonovým podhledem, kam je přístup díky dvířkům. Manipulace s kotlem, který je už přednastavený, zvládla majitelka okamžitě. Kotel má tepelný výkon pro vytápění 6,1 až 24,8 kW, což by stačilo nejen pro vytápění tohoto bytu 2 + 1, ale i pro rodinný domek. Pořízení kotle samozřejmě znamenalo nové vyvložkování komínu neboli montáž komínové vložky, včetně revize plynu a komínu.

Rekonstrukce koupelny očima bankéře Paní Klára za kompletní rekonstrukci koupelny v prvorepublikovém činžáku zaplatila celkem 294 tisíc korun. Podrobný pohled do rozpočtu ukazuje, že obklady přišly na 20 tisíc, sanita a veškeré doplňky na 59 tisíc, stavební práce a materiál včetně podhledů a skříněk na míru na 125 000 Kč. Protože v koupelně přibyl i kotel na ohřev vody a vytápění bytu, musela si paní Klára připravit i necelých 90 tisíc korun na jeho zakoupení, instalaci a potřebné revize. „Pokud nechcete na svou vysněnou proměnu čekat roky jako paní Klára, můžete ji financovat úvěrem. V případě mPůjčky od mBank při celkových nákladech 294 tisíc korun vychází měsíční splátka na 4 155 korun na 96 měsíců. Hlavní výhodou naší mPůjčky je rychlost.“ vysvětluje Kateřina Veselá, manažer týmu nehypotečních úvěrů z mBank a dodává: „Klienti vše vyřídí online a peníze jim na účtu přistanou do tří minut od schválení. Zároveň neomezujeme, nač mají být finance použity.“ Bližší informace a další příklady úvěru naleznete na stránkách mPůjčky. Partnerem rubriky je mBank

Modrá je dobrá

Umyvadlo Moon 1 navrhl pro Ravak Kryštof Nosál, získalo již řadu ocenění za design. Deska pod umyvadlo je z impregnované desky MFPB a dýhy v lesklém laku.

Klára se své představy dřeva a modré barvy nevzdala. Nakonec se rozhodla pro variantu v podobě obkladů z řady Spectra (30 × 60 cm), slinuté dlažby Saloon (20 × 120 cm) v dekoru dřeva doplněné bílým obkladem ve formátu 30 × 60 cm, vše z nabídky značky RAKO.

„Jsem ráda, že jsem si nevybírala obklady jen na internetu. V reálu barvy i struktury vypadaly trochu jinak, navíc se mi v showroomu MK ve Stodůlkách maximálně věnovali a uměli poradit, třeba včetně doporučení, které obklady či dlažba se lépe čistí,“ vzpomíná Klára na přístup obchodníků.

Návrh a kladečský plán už Klára nechala na designérech společnosti RAKO, přece jen spočítat množství obkladů i „chemie“ je vždy lepší nechat na specialistech. Ke světlým obkladům zvolila Klára sanitu a koupelnové doplňky od tuzemského výrobce Ravak, protože jí vyhovovaly designem i cenou.

Velký otopný žebřík je už zapojený na kondenzační kotel.

„Miluji relaxaci ve vaně, i proto jsem si vybrala vanu Vanda II z litého akrylátu, která má ergonomické tvarování okrajů a příjemný sklon v zádové části. Jen jsem bohužel ‚nevychytala‘ problém s vanovou baterií, měla jsem dát přednost podomítkové, která tolik nevystupuje do prostoru. V kombinaci se zástěnou se prostor vany ukázal jako hodně úzký, takže při vstávání musím dávat pozor, abych na nástěnnou baterii nenarazila, a to rozhodně nejsem prostorově ‚objemná‘,“ přiznává Klára, která má v šatníku velikost 36.

Za rekonstrukci zaplatila celkem 290 tisíc, z toho obklady přišly na 20 tisíc, sanita a veškeré doplňky na 59 tisíc, stavební práce a materiál včetně podhledů a skříněk na míru na 125 000 korun, za kotel a jeho instalaci včetně potřebných revizí zaplatila necelých 90 tisíc.