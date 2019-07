Vítězové Tour de France dostanou trofej, kterou vybrousil 75letý Čech

Od roku 2011 navrhuje trofej také stejný designér, a to Peter Olah ze společnosti Škoda auto, jež je dlouholetým hlavním partnerem závodu. Skleněná trofej má již osm let stejný ikonický tvar, který se stal symbolem samotného závodu. Ručně foukané umělecké dílo je na obou koncích stejně široké, ve středu se výrazně zužuje.

Každý ročník se liší broušením, které Peter Olah navrhuje speciálně pro daný závod. Letošní design je inspirovaný samotným českým brusičským řemeslem a jeho precizností, náročným stylem broušení zvaným „spitzstein“.

Ne náhodou tak unikátní brus vytvářel 75letý sklář, Jiří Běla z Novbého Boru. Na trofeji pracoval celé tři dny. Vzor, který cenu pokrývá, je totiž velice náročný a je třeba roky praxe k dokonalému provedení.

„Je to jeden z nejtradičnějších brusů, který v Česku zná leckdo ze skleniček, které mívaly naše babičky doma. Jsou to pravidelné čtverečky, zbroušené výrazně prostorově do tvaru pyramid,“ popisuje Peter Olah.

Trofeje, které dostanou držitelé všech čtyř trikotů, jsou vyrobené z jednoho kusu ručně foukaného a následně ručně broušeného křišťálového skla. Každá trofej má hmotnost téměř čtyři kilogramy a je vysoká přes šedesát centimetrů.

„Je nám ctí, že i letos bude české sklo krášlit tak jedinečnou sportovní událost jako je Tour de France. Sportovci a skláři tak mohou v jeden moment inspirovat svět společně,“ říká Leon Jakimič, zakladatel společnosti Lasvit.

Trofej od této značky kromě vítězů nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France v minulosti získali třeba vítězové prestižního tenisového turnaje Mubadala World Tennis Championship, který se každoročně koná v Abú Zabí. Skleněnou trofej od Lasvitu si kromě medaile odnesli také čeští olympijští vítězové na posledních olympijských hrách v Pchjongčchangu.