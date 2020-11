Svíčky svítí, voní i uklidňují. Při nákupu je však třeba pečlivě vybírat

Zavřete oči. Zaposlouchejte se do zvuku praskajícího dřevo a vdechněte aroma levandulových polí, rozkvetlých třešní, pomerančovníkových plantáží, svěžího mořského vánku či lesní mlhy nebo zimního zázraku, který je kombinací šampaňského a citrusů, vanilky a stříbrné balzámové jedle. Už to cítíte? To je svíčková virtuální realita v praxi. Možností a variací je víc, než jste si dokázali představit.