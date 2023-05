Staví kostely, mosty i hrady jen z kartonových krabic. Teď už i v Česku

„Santini byl bezpochyby geniální architekt. Já se považuji spíše za takového designéra, protože stavbám, které navrhuji, dává život především energie a společná práce lidí, kteří se účastní workshopů. Mým hlavním cílem je lidi propojovat v komunitní činnosti a podpořit jejich setkávání, stavba je tak společnou synergií,“ říká Olivier Grossetête, francouzský vizuální umělec.

A dodává: „V České republice je to můj první projekt a velmi se těším na všechny, kteří přijdou na veřejné workshopy či se jen podívat.“

Zapojit se může každý

Do stavby jedinečného díla v areálu žďárského zámku se může zapojit kdokoliv. Od 17. června budou celý týden probíhat dopolední a odpolední workshopy otevřené všem zájemcům starším devíti let. Pod vedením Oliviera Grossetête a jeho týmu budou lidé společně připravovat jednotlivé komponenty pro finální kartonovou stavbu.

„Jsme nadšení z této spolupráce a chceme vyzvat všechny, kteří se chtějí zapojit, aby nás s předstihem kontaktovali. Jde o happening, na jehož konci společnými silami vytvoříme monumentální dílo, pomocí kterého vzdáme hold Santinimu, jehož reálné stavby nás ve žďárském areálu obklopují,“ dodává Jitka Kadlčíková ze Zámku Žďár.

Kartonová stavba bude stát pouze jeden den

Finále happeningu se uskuteční na terase před Muzeem nové generace pod hrází Konventského rybníka. Dokončené dílo zde bude možné obdivovat do neděle 25. června do 15 hodin, kdy proběhne jeho demolice. Také bourání díla je neodmyslitelnou částí happeningu a tvorby francouzského autora.

Generálním partnerem akce je papírenská společnost Mondi. Závod v Českých Budějovicích, Mondi Bupak, dodá na stavbu 1 600 kartonových krabic, v neděli pak použitý materiál odveze a následně v Mondi Štětí, největší papírně na severu Čech, zrecykluje papír na nákupní tašky.

„Je pro nás důležité, že karton, který je sám už částečně recyklovaným materiálem, půjde znovu použít. A možná příště odejdete z obchodu s taškou z papíru, který byl součástí tohoto uměleckého happeningu,“ doplňuje Roman Senecký, ředitel divize Kraft Paper společnosti Mondi.

Díky partnerovi akce si návštěvníci také budou moci projít výstavu, která jim přiblíží historii papíru, papírenství, výrobní postup a také to, jak se papír recykluje.

Info k workshopu

Od 17. do 23. června budou probíhat tvořivé workshopy v budově Konventu. Denně se zde vystřídá zhruba 60 lidí, kteří budou rozděleni do dvou skupin. Pod vedením Oliviera Grossetête nebo jeho asistentů budou tvořit komponenty finálního díla, dopoledne od 8:30 do 12:30 a odpoledne od 13:30 do 17:30.

V sobotu 24. června proběhne samotná stavba monumentálního díla na terase před Muzeem nové generace pod hrází Konventského rybníka. Od sobotního rána začne přenos komponentů z Konventu a stavba díla na terase před Muzeem nové generace. Vlastní stavba potrvá 8 až 10 hodin, podle náročnosti a počtu zapojených lidí. Následně se stavba ukotví, nasvítí a bude volně přístupná až do nedělního odpoledne.

V neděli 25. června bude následovat demolice monumentální stavby. Přibližně v 15 hodin započne „demolice“ stavby z kartonu. Následně proběhne odvoz použitého materiálu k recyklaci a dalšímu využití.

