Houpací křesla s potahy s míčky pomáhají relaxovat tělo i duši

„Vlajkovou lodí“ vaší značky LIV jsou křesla, především houpací, což už samo o sobě je relaxační záležitost. Co vás přivedlo k myšlence učinit je navíc relaxačně-terapeutická?

Jde o experiment z dob studia na vysoké škole, kdy jsem pro svůj projekt hledala originální čalounění. Nakonec jsem objevila PUR pěnový míček, se kterým je spojena česká rehabilitační metoda takzvaného míčkování.

Myšlenka navrhovat potahy s PUR míčky mě okamžitě nadchla. Zamilovala jsem se nejen do tvaru míčku, ale také do jeho příznivých účinků na lidské tělo. To se totiž v pohodlí míčků uvolní a myšlenky plynou pomaleji.

Návrhy se snažím probudit touhu po relaxaci těla a mysli, protože je velmi důležité zastavit se a snít. Krátkým odpočinkem dokážeme načerpat chuť i energii.

Zajímavé jsou také sedací polštáře Bloom. S jakými rozměry a barevnou škálou pracujete?

Tyto polštáře se hodí do různých typů interiérů a díky barevné škále asi třiceti možných barev si vybere opravdu každý. Polštář svým organickým tvarem zútulní a zpříjemní prostor kolem. Díky masážním míčkům vám dopřeje pohodlné sezení na zemi či lavici. Můžete jej využít také při józe, například pro podložení pánve kvůli napřímení páteře. Navrhuji je ve dvou velikostech o průměru 65 cm a 75 cm.

Látkové potahy na křeslech i polštářích mohou přinášet problém s údržbou. Co dělat, aby vypadaly stále dobře?

Používám velmi odolné čalounické materiály, které se snadno udržují. Jsou impregnované aquaclean technologií, takže se na nich špína téměř nedrží. Lze je čistit lokálně pomocí hadříku a mýdlové vody nebo celé parním vysavačem tak, jak se čistí například klasické čalouněné sedačky či křesla. Jde o velmi šetrné čištění.

Doporučuji také starat se o kůži, obnovíte ji například přírodním včelím voskem. Dřevo ošetřuji lněnou fermeží a bavlněná lana peru v ochranném pytlíku v pračce s pracím práškem bez bělidel a aviváže.

Zabýváte se i recyklací. Na jaký druh nábytku či bytových doplňků ji zaměřujete?

V poslední době recykluji převážně drť, která vzniká při soustružení míčků nejen pro mé návrhy, ale i pro účely ve zdravotnictví. Drť používám jako výplň do polštářů nebo do psích pelechů, které teď nově uvedu na trh ve spolupráci s českou rodinnou firmou Benlemi. Mým velkým projektem, který zatím spí a čeká na světlo světa, jsou však staré vany, které přetvářím čalouněním na sedací nábytek.

Bubbles - podsedáky, podložky pod sedací kosti či bedra nebo relaxační masážní matrace pro jednoho či pro dva na ležení na zemi, posteli, lavici nebo na lehátku z masážních míčků

Co je míčkování: jde o českou fyzioterapeutickou metodu, která byla vyvinuta pro malé astmatiky. Tato akupresurní technika, využívající pěnové míčky, malým pacientům pomáhá při dýchacích potížích, ale zlepšuje i celkovou kondici.

MgA. Linda Charvátová (Vrňáková) *1989 Česká designérka vystudovala v letech 2014 až 2017 Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Textilní a oděvní návrhářství. V letech 2012 až 2013 absolvovala v rámci Erasmu studium v Itálii na ABAV, Accademii di Belle Arti Lorenzo da Viterbo. Produkty pod autorskou značkou LIV vystavovala například na veletrhu Prague Design Week v Praze, pražském Designbloku, na Design weeku ve Zlíně nebo Meat designu v Ostravě. Za své designérské počiny převzala v roce 2015 ocenění Národní cena za studentský design. V roce 2019 otevřela vlastní showroom na pražském Smíchově. Žije ve Štěchovicích nedaleko Prahy. Stylové houpací lehátko Lefkada pro odpočinek i chvíle snění. Ke sladění s interiérem přispívají přírodní barevnost i materiály.

