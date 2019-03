České společnosti chybí noblesa, tvrdí úspěšný designér Rony Plesl

Ačkoliv vás většina lidí vnímá zejména jako designéra, jste především sochař. Je v něčem přístup sochaře k designu odlišný od „čistého“ designéra?

Jak by řekl Jarda Jágr: „Tak určitě“…Pro mě je sochařské cítění naprostý základ. Už profesor Kaplický říkal studentům, že sklenička je socha. Design bez inspirace volným uměním je pro mne jen napodobování trendů doby.

Běžné tavicí teploty křemičitých skel se pohybují v rozpětí 1400 až 1500 °C. Práce sklářů je proto hodně náročná, způsob práce se nemění už po staletí.

Netajíte se jistou zdravou mírou fascinace stylem a designem první republiky. V čem by mohla být inspirativní pro současný interiér?

České společnosti dnes chybí noblesa a noblesa neznamená jen bohatství. Bohatí jsme dost, ale chybí nám silné, kultivované vzory. Ze starých prvorepublikových filmů cítím ne obdiv k bohatství, ale spíše obdiv právě k noblese.

Mají tradiční postupy zušlechtění skla, jako je broušení, rytí nebo malování a zlacení, stále své místo? Nejdou tak trochu proti době, která tvrdě a nemilosrdně škrtá náklady a optimalizuje je?

Určitě jdou proti době. Vše, co jde proti době, má podle mne veliký význam. V jiných souvislostech je například dekor z předminulého století neskutečně silný a emotivní.

Jakou další přidanou hodnotu by mělo mít sklo, které tradiční rafinační postupy vhodným způsobem použije, nesmírně tím navýší náklady a tedy cenu, a přesto je zákazník ochoten ji zaplatit?

Cenu zapomenete, kvalita zůstává, řekl kdysi slavný návrhář.

Při navrhování podoby ceny Interiér roku 2018 jste hledal cestu, jak téměř voyeursky nahlédnout do interiéru zvenčí a postupně ho odkrývat. Co pro vás symbolizuje tvar válce?

Mám velice rád architekturu, je pro mne vrcholem emocionálního zjednodušení. Chtěl jsem jednoduchým válcem a strukturou vyjádřit obdiv k jednoduchosti tvaru a struktuře povrchu, který tolik oceňuji na některých stavbách. Pruh na válci je pro mě okno do interiéru.

Jste také členem poroty soutěže Interiér roku 2018. Jaké interiéry preferujete ze zcela subjektivního hlediska?

Preferuji originalitu a nepodléhání trendům. Jako profesionál hodně sleduji smysl pro proporci, kompozici a volbu materiálů.

Zejména u některých interiérů novostaveb občas jasně cítíme, že jejich novost je až bezradná. Existují však také nové interiéry, které vás okamžitě vtáhnou a doslova obejmou. V čem spočívá esence těch druhých?

Přirozenost, ale přirozenost je to nejtěžší. Je to jako rozdíl mezi tváří vyfocenou, když o tom dotyčný neví, a když se nastaví do fotoaparátu.

Broušené vázy byly vyrobeny ve sklárně Bomma, zčásti ve sklárně Rückl. Každá má hmotnost 9 kg, je vysoká 30 cm a má průměr 20 cm.

Sklo bylo po celá tisíciletí luxusním materiálem, a to i v podobě nápojového skla, které je dnes v různé kvalitě dostupné každému. Jaké sklo bychom mohli v současnosti nazvat luxusním a jak vidíte budoucnost českého sklářství? Zdá se být šťastná?

Je to podobné jako v předchozí otázce. České sklo na tom bude podobně jako celá společnost. Pokud bude větší skupina obyvatel u nás i v zahraničí preferovat styl, originalitu a kvalitu, bude dobře. Pokud ne, nic jiného české sklo nezachrání. Napadá mne vhodný příměr: pokud chceš prodat lidem drahé a krásné skleničky, nauč je nejprve nosit čistou a kvalitní košili a pít dobré víno a potom to půjde.