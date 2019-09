Prkénko dostalo tvar vlajky a poté nejvyšší ocenění za design

Za prkénko Vlajka jste dostali prestižní červenou tečku Red Dot Design Award. Co vás inspirovalo k výrobě produktů do kuchyně?

V oblasti designu podnikáme již několik let. Začali jsme s renovací jízdních kol, poté jsme přešli díky kamarádovi a jeho známému truhláři k návrhům věcí ze dřeva. Kreativita a nadšení nám nechyběly a za čas přišla otázka, zda nezkusit rozjet vlastní byznys s vizí být nejlepší v Čechách i ve světě.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Kuchyň nás zaujala zejména pro svou praktičnost. Najdete v ní hodně malých věcí, které často berete do ruky, a prkénko byla jedna z prvních, o které jsme začali vážně přemýšlet.

Proč právě prkénko?

Prošli jsme si všechny kuchyně našich maminek, babiček i přítelkyň, prohlédli si věci, které při přípravě jídel potřebují. A vyhodnotili jsme, že prkénka jsou v každé kuchyni a každý s nimi pracuje. Přišla nám ale nepraktická, velká a těžká, špatně se s nimi manipulovalo. Chtěli jsme proto vymyslet geniální prkénko, které jednoduše zvednete, pomocí výseče z něho vše vysypete, otočíte a pracujete dál.



Vaše prkénka jsou také vzhledná, kuchyňskou linku ozdobí.



Ano, snažíme se, aby produkt byl po ruce, a přitom nepůsobil, že jsme jej zapomněli uklidit. Líbí se nám americký ořech, dřevo, které po úpravě získává tmavý odstín.

Nabyli jsme dojmu, že tmavá barva působí bytelněji a elegantněji než světlé odstíny. Materiál navíc po naolejování a vyleštění vyniká nádherným dekorem. Spolu s dokonalým designem od Petra Novagua, jenž respektuje minimalistický vzhled a dokonalou funkci, se tak stane i obyčejné prkénko luxusním předmětem.

Kolik druhů prkének nabízíte a jak se k nim máme chovat?

Prkének jsme na trhu napočítali stovky druhů, ale nakonec jsme se shodli, že pro nás hrají prim tři. Jeden typ používáme při vaření, druhý při servírování a třetí na běžné krájení, které musíme mít v kuchyni stále po ruce. Víc jich není podle nás potřeba.

Co se týká údržby, není vhodné dávat prkénka do myčky ani do mrazáku nebo je nechávat stát dlouho ve vodě. Jednou za rok je doporučujeme naolejovat a přetřít houbičkou. Pak vám vydrží po generace.

Plánujete další produkty?

Kromě prkének jsme navrhli také atypický stojan na nože v kombinaci materiálů dřevo a kov, který v kuchyni působí jako solitér, nikoliv jako běžný stojan. Z dalších produktů nyní řešíme váleček na těsto, jehož design chceme uzpůsobit praktičtějšímu užívání.

Autoři projektu UBRD Jiří Krůta, *1989 Projektový manažer se o design začal profesně zajímat v roce 2015, kdy začal s renovací starých kol pod značkou KOLORO, poté následovalo založení značky WOOD & FOOD. V roce 2018 po oslovení Petra Novagueho z původní značky W & F společně s kolegou Vojtěchem založil značku UBRD, která se zabývá návrhy a výrobou předmětů do kuchyně. Název říká, kde firma vznikla : u Brd. V letošním roce za prkénko Vlajka získali významné ocenění iF Design Award 2019 a Red Dot 2019. Vojtěch Hrach, *1990 Vystudoval ČVUT obor Architektura a stavitelství, inženýrský titul získal v oboru Budovy a prostředí. S dlouholetým kolegou Jiřím rozjeli již několik projektů. Cítí ale, že UBRD bude osudový a na celý život. Důležitá je pro něho spolupráce s designéry. Ta se vyplatila a projevila v získaných cenách iF Design Award a Red Dot Design Award.

Další zajímavé rozhovory a návštěvy najdete v časopise Domov.